Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland wijst Reaper-drones toe aan NAVO ter vervanging VS

Nederland stelt Reaper-verkenningsdrones beschikbaar aan de NAVO om afgezegde Amerikaanse drones te vervangen, zegt defensieminister Dilan Yeşilgöz. Ze staan voortaan klaar voor het geval de NAVO ze nodig heeft om Europa te verdedigen tegen bijvoorbeeld een aanval van Rusland. De NAVO had om de MQ-9-drones gevraagd omdat de VS die niet langer voor Europa achter de hand willen houden.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Nederland heeft vier MQ-9’s, die in principe gestationeerd zijn op de vliegbasis Leeuwarden. Nederland stelt er „een aantal” onmiddellijk ter beschikking, zei Yeşilgöz na afloop van de ministerraad, maar ze wil niet zeggen hoeveel precies. Twee van de onbemande verkenningsvliegtuigen zijn nog tot eind september in Roemenië, waar ze aan de NAVO-oostflank patrouilleren.

De VS deelden een paar weken geleden mee dat ze minder vliegtuigen en oorlogsschepen achter de hand willen houden voor Europa, omdat ze die andere taken willen geven. De hoogste commandant van de NAVO vroeg Europese NAVO-landen en Canada om in te springen voor de geschrapte Amerikaanse hulptroepen. Nederland heeft hiermee volgens Yeşilgöz aan dat verzoek voldaan. Als alle landen dat doen, zijn de gevallen gaten volgens haar gedicht.

Bewapend

Wat klaarstaat voor de NAVO-verdediging kan niet zomaar voor andere opdrachten worden ingezet, zoals missies en oefeningen. Maar „de verdediging van ons eigen grondgebied, van ons eigen continent heeft de hoogste prioriteit”, zei de defensieminister, die als vicepremier voor premier Rob Jetten inviel bij zijn wekelijkse persconferentie. „Dat is wel de afweging die je maakt.” Er blijft „zeker” nog genoeg over voor andere taken, verzekerde ze. Bovendien breidt Defensie de komende jaren ook in hoog tempo uit, memoreerde ze.

De Nederlandse Reapers worden de komende jaren ook bewapend.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties