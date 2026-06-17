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Nederland geeft Oekraïne half miljard euro aan wapensteun

Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Volgens minister Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) zal de helft van dat bedrag worden besteed aan de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. De andere helft gaat naar inkoop van Amerikaanse wapens.

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Yeşilgöz maakte de bijdrage bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense collega Mychajlo Fedorov. Nederland en Oekraïne werken nauw samen op militair gebied. In 2024 sloot Nederland een tienjarige veiligheidsovereenkomst met Oekraïne, dat al ruim vier jaar vecht tegen Rusland.

Nederland stopte al ongeveer een miljard euro in de Oekraïense droneproductie. Twee maanden geleden kondigde Yeşilgöz nog aan hier 248 miljoen euro in te investeren.

‘Unieke samenwerking’

De bewindsvrouw spreekt van een „unieke samenwerking” waar het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse strijdkrachten van profiteren. De bewindslieden tekenden een intentieverklaring om de samenwerking op het gebied van defensie-innovatie verder te intensiveren. Er moeten steeds nieuwe dronesystemen worden ontwikkeld. Soms zijn ze na een maand al niet meer effectief, aldus Fedorov.

Vooral de kwaliteit van de Nederlandse steun is belangrijk, benadrukte Fedorov. Het gaat om hoogwaardig materieel zoals Patriot-raketten, technologisch hoogstaande drones en F-16-gevechtsvliegtuigen. Die laatste waren volgens hem van groot belang toen Rusland met kruisraketten een grote aanval uitvoerde op Kyiv waarbij het historische kloostercomplex Kyiv-Pechersk Lavra werd beschadigd. De F-16’s schoten veel raketten uit de lucht, zei hij.

Patriot-reketten

Het geld voor de Amerikaanse wapens gaat naar een bijdrage voor het zogeheten PURL-inkoopprogramma. Het gaat dan om militaire middelen die niet elders te kopen zijn en waar Kyiv niet zonder kan. Daarbij moet gedacht worden aan onder meer Patriot-raketten voor de luchtverdediging en munitie voor F-16’s.

Op het slagveld gaat het beter voor Oekraïne. De regering in Kyiv zegt dit jaar al honderden vierkante kilometer bezet gebied te hebben bevrijd. Fedorov ziet dat Rusland niet meer voldoende militairen op de been kan brengen. Er worden momenteel meer Russen gedood dan Moskou kan rekruteren, aldus de minister.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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