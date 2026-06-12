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Rutte: Nederland ontsnapte in coronatijd maar net aan code zwart

Nederland is tijdens de coronapandemie „door het oog van de naald gekropen” waar het gaat om het overeind houden van de ziekenhuiszorg. Code zwart kon maar net aan worden afgewend, „ook met dank aan Duitsland”, zei oud-premier Mark Rutte in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

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Dat in de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 alle mensen die dat nodig hadden op de intensive care konden worden verzorgd, was mede te danken aan hulp vanuit Duitsland. In geval van uiterste nood konden patiënten worden overgeplaatst naar Duitse ziekenhuizen, waar veel meer plek was om mensen aan de beademing te leggen.

Rutte vertelde de enquêtecommissie hoe groot zijn opluchting was toen hij van de premier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hoorde dat deze mogelijkheid er was. De inschatting was toen dat er op korte termijn 2400 ic-bedden nodig zouden zijn, terwijl er op dat moment maar tot maximaal 1700 kon worden opgeschaald.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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