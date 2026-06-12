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Na fris weekend mogelijk zomers weer met 30 graden

Na dagen met regen en stevige wind ziet het weerbeeld er komend weekend iets vriendelijker uit. Helemaal droog wordt het niet, maar de paraplu kan vaker dicht blijven.

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Volgens Weeronline stijgt bovendien de kans op zomerse temperaturen in de loop van volgende week.

Weekend blijft aan de frisse kant

Vanavond neemt de neerslag geleidelijk af en wordt het op veel plaatsen vaker droog. Toch is het verstandig om een regenjas achter de hand te houden, want ook zaterdag en zondag kunnen verspreid over het land nog buien vallen.

Morgen begint wisselvallig, met een afwisseling van wolken en zon. Daarbij staat een stevige wind, waardoor het frisser aanvoelt dan de thermometer doet vermoeden. Later op de dag breekt de zon vaker door. Met maxima rond 18 graden blijft het bovendien koeler dan gebruikelijk voor juni. Normaal ligt de temperatuur in deze periode van het jaar rond de 21 graden.

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Zondag gunstiger weer voor buitenplannen

Zondag lijkt de beste dag van het weekend te worden. Het blijft op veel plaatsen droog en er is meer ruimte voor de zon. Lokaal kan nog een bui ontstaan, maar grote hoeveelheden regen worden niet verwacht.

Wie zondagavond naar de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal kijkt op een terras of in een fanzone, doet er wel goed aan een extra vest of jas mee te nemen. Tijdens de wedstrijd ligt de temperatuur rond 13 graden.

Er is kans op een zomerse week

Na een wisselvallige start van juni lijkt het weer volgende week een andere kant op te gaan. Vooral vanaf de tweede helft van de week nemen de temperaturen waarschijnlijk toe.

Weermodellen laten volgens Weeronline zien dat de kans op zomers weer groeit, met temperaturen die kunnen oplopen tot ongeveer 30 graden. Daarmee zou Nederland na een natte en relatief koele periode alsnog een zomers tintje krijgen.

Wisselvallig weer niet ongebruikelijk

Eerder schreef Metro al dat juni tot nu toe grillig verloopt, met geregeld regen, wind en temperaturen die achterblijven bij wat veel Nederlanders van de eerste zomermaand verwachten. Toch is dat volgens meteorologen niet ongebruikelijk: juni staat bekend als een maand waarin koel en nat weer snel kan omslaan naar zonnige en warme omstandigheden.

Of de zomerse warmte daadwerkelijk doorzet, wordt de komende dagen duidelijk. Voorlopig lijkt Nederland in elk geval af te stevenen op een stuk aangenamer weerbeeld dan de afgelopen week.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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