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Vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom in azc in aanbouw in Nuenen

In een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd, zegt een woordvoerder van de politie. Deze zomer zou het pand klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Na het eerste onderzoek gaat de politie ervan uit dat het daadwerkelijk om explosieven gaat. De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) zorgt volgens de politie „voor een veilige en zorgvuldige afhandeling”. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht.

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De politie schrijft op X dat bouwvakkers een kapot raam bij een van de panden ontdekten en mogelijke explosieven in het pand zagen liggen. Zij meldden dit direct bij de politie. Er wordt momenteel onderzoek gedaan bij het pand aan de Pastoorsmast.

Er is veel te doen over het azc. De gemeente ontving ruim duizend bezwaarschriften. Ook is er eerder brand gesticht. Die schade is nog te zien aan de zijkant van het gebouw.

Burgemeester Freek van Genugten van de gemeente Nuenen zegt erg geschrokken te zijn van het incident. Hij vindt het onacceptabel dat er op deze manier een gevaarlijke situatie ontstaat voor de mensen ter plaatse en de omwonenden. „Deze acties gaan dwars in tegen de gastvrije gemeente die we willen zijn voor de mensen die onze hulp nodig hebben. Wij zijn er om deze mensen opvang te bieden en willen voor al onze inwoners een veilige leefomgeving. Daar horen deze vormen van agressie en geweld niet bij.” De burgemeester laat zich goed op de hoogte houden door de hulpdiensten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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