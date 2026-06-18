Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minderjarige aangehouden in zaak dode man en vrouw in Meerstad

De politie heeft donderdag een minderjarige aangehouden omdat deze persoon mogelijk betrokken is bij de dood van twee personen. Zij werden in de nacht van woensdag op donderdag dood aangetroffen in een woning aan de Meerhoven in Meerstad (Groningen). De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven zijn gekomen.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De twee doden waren een man en een vrouw uit Meerstad, beiden 53 jaar oud. De verdachte, van wie de leeftijd niet is bekendgemaakt, komt eveneens uit Meerstad. Over de relatie tussen de verdachte en de slachtoffers zijn geen mededelingen gedaan.

De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat deze persoon alleen contact mag hebben met een advocaat.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties