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Meisje uit Meerstad verdacht van dubbele moord op haar ouders

Het meisje uit het Groningse Meerstad dat donderdagochtend werd aangehouden na de dood van haar ouders, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is 15 jaar oud. Het Openbaar Ministerie meldt dat het meisje is voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat ze nog zeker veertien dagen blijft vastzitten.

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De vader en moeder van het meisje waren beiden 53 jaar oud. Bij moord wordt ervan uitgegaan dat iemand vooraf het plan heeft gehad iemand te doden. Het OM deelt verder geen informatie over de zaak en dus ook niet waarom hiervan wordt uitgegaan en waarom het bijvoorbeeld niet denkt aan doodslag. Daarbij doodt iemand een ander in een opwelling.

Het meisje zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het is nog niet duidelijk of het meisje heeft bekend.

Bijeenkomsten scholen

Meerdere media hebben leeftijdgenoten van het meisje gesproken die zeggen dat de verdachte beelden van haar gedode ouders heeft verspreid.

Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen laat in een bericht op Instagram weten dat de „tragische gebeurtenis” een „diepe impact” heeft op veel mensen. Ze roept mensen op om terughoudend te zijn met het delen van informatie. „Inwoners van Meerstad en nabestaanden hebben behoefte aan rust en privacy. Politie en justitie moeten zorgvuldig hun onderzoek kunnen doen.”

Volgens de burgemeester zijn er vrijdagochtend twee bijeenkomsten geweest op scholen in Groningen en in Meerstad. „Ouders en leerlingen hebben dat als heel fijn ervaren. Er is slachtofferhulp aangeboden en daarnaast bieden politiemensen, mensen van het wijkteam en de boa’s in de wijk een luisterend oor.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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