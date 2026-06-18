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Ruim 4500 schuur- en garageinbraken in 2026: sommige gemeenten zien explosieve stijging

Amsterdam, Den Haag en tientallen andere gemeenten zien meer inbraken in schuren en garages. Uit nieuwe politiecijfers blijkt dat het aantal incidenten in de eerste vijf maanden van 2026 met ruim 6 procent steeg, vlak voor de zomervakantie.

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Dat blijkt uit een analyse van Overstappen.nl op basis van politiecijfers. Landelijk gaat het om een stijging van 4271 naar 4534 geregistreerde incidenten. Vooral in grote steden zoals Amsterdam en Den Haag nam het aantal meldingen toe. In sommige gemeenten is juist een daling te zien.

Amsterdam en Den Haag: 69 en 68 extra meldingen

In Amsterdam steeg het aantal incidenten het hardst in absolute cijfers: van 225 naar 294 gevallen. Dat zijn 69 extra meldingen. Ook in Den Haag is een duidelijke toename zichtbaar. Daar ging het aantal inbraken en diefstallen van 176 naar 244.

Andere gemeenten waar het aantal incidenten flink toenam zijn:

Amsterdam (+69)

Den Haag (+68)

Bergen op Zoom (+46)

Maastricht (+40)

Apeldoorn (+35)

Opvallend is de sterke relatieve stijging in Bergen op Zoom. Daar steeg het aantal meldingen van 15 naar 61 in één jaar tijd. Daarmee is het aantal incidenten ruim vier keer zo hoog als vorig jaar. Ook in Maastricht is een forse stijging zichtbaar: van 28 naar 68 incidenten.

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Welke gemeenten zagen juist minder schuur- en garageinbraken?

Niet overal gaan de cijfers omhoog. In sommige gemeenten daalt het aantal inbraken juist fors. De grootste daling is te zien in Maashorst, waar het aantal incidenten terugliep van 79 naar 22. Ook Nieuwegein laat een sterke afname zien, van 64 naar 12 meldingen.

De top 5 grootste dalers:

Maashorst (-57)

Nieuwegein (-52)

Sittard-Geleen (-23)

Zeist (-19)

Oss (-18)

Fietsen, e-bikes en gereedschap favoriete buit van inbrekers

Volgens experts zijn schuren en garages populair bij inbrekers omdat er vaak waardevolle spullen staan, zoals fietsen, elektrische fietsen, gereedschap en tuinapparatuur. Tegelijkertijd zijn deze ruimtes vaak minder goed beveiligd dan woningen.

„Met de zomerperiode in aantocht, waarin veel mensen langere tijd van huis zijn, neemt het belang van goede beveiliging toe”, zegt verzekeringsexpert Jeremy Broekman van Overstappen.nl. Hij wijst op eenvoudige maatregelen zoals goed hang- en sluitwerk en buitenverlichting met bewegingssensoren.

Wanneer keert een inboedelverzekering minder uit dan verwacht?

Veel mensen denken dat spullen in een garage of schuur automatisch volledig onder de inboedelverzekering vallen. Dat is niet altijd zo. Volgens Broekman gelden er vaak voorwaarden, zoals eisen aan de beveiliging van de ruimte of beperkingen voor de vergoeding van waardevolle spullen. Daardoor kan de uitkering bij schade lager uitvallen dan verwacht.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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