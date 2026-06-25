Nieuwe aanpak van het kabinet tegen cellentekort: gevangenen overdag buiten de cel
Er is al lange tijd sprake van een tekort aan gevangeniscellen, gecombineerd met een personeelstekort dat maar moeilijk is op te lossen. Nu lijkt er een grote stap te worden gezet: om de overvolle gevangenissen te ontlasten, wil staatssecretaris Van Bruggen van Justitie meer gedetineerden overdag vrijlaten. Onder toezicht, met een enkelband, kunnen zij dan buiten de gevangenis werken. ’s Avonds moeten ze terugkeren naar hun cel, meldt de NOS.
De D66-bewindsvrouw is bezig met een ‘actieplan’ voor het gevangeniswezen. Ze wil de criteria verruimen, zodat meer gevangenen mee mogen doen aan bestaande programma’s met ‘buiten werken en binnen slapen’. Om het cellentekort op te lossen zijn al diverse ideeën voorgesteld, maar deze maatregel betekent mogelijk een van de grootste veranderingen tot nu toe.
Doel is terugkeer in de samenleving
Een belangrijk punt in het actieplan is dat kortgestraften minder begeleiding krijgen bij terugkeer in de samenleving. Dat scheelt personeel, is het idee. En bovendien zou bij deze gedetineerden, die hooguit twaalf weken in de cel zitten, de focus op reïntegratie toch minder nodig zijn, schrijft de NOS.
Als dit soort maatregelen toch onvoldoende werken om de enorme tekorten op te lossen, denkt het kabinet aan meer noodmaatregelen. Nu al worden gevangenen, onder voorwaarden, twee weken eerder vrijgelaten om zo plaats te maken in de cellen. Het kabinet denkt eraan om dat te verlengen en mensen nog eerder vrij te laten.
Nu komen gedetineerden alleen in aanmerking voor eerdere vrijlating als ze een gevangenisstraf van korter dan een jaar hebben gekregen. Als er tekorten blijven bestaan, denkt het kabinet eraan om ook die termijn op te rekken. Gevangenen die een straf hebben tot twee jaar zouden dan eerder vrijgelaten mogen worden.
Alle maatregelen nog niet duidelijk
Binnen de minderheidscoalitie is veel discussie geweest over de maatregelen die nodig zijn om de problemen in het gevangeniswezen aan te pakken. Vooral over de hoeveelheid geld die hiervoor nodig is, verschillen de regeringspartijen van mening.
Het kabinet heeft inmiddels extra geld beschikbaar gesteld, maar dat blijft beperkt tot 75 miljoen euro voor volgend jaar.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Onderzoek: 1 op de 3 Nederlandse ouders vindt bemoeienis van opa en oma niet prettig
- Koffie doet meer dan je wakker houden: nieuwe studies zien effecten op darmen, brein en slaap
- Matchmaker Annemieke ziet waarom zoveel singles vastlopen: ‘We zijn veel te kieskeurig geworden’
- CBS ziet opvallend effect bij erfenis vanaf 50.000 euro: erfgenamen gaan veel groter wonen
- Hennie van der Most ziet landgoed van 4,5 miljoen onder de hamer gaan: vrijdag kun jij bieden