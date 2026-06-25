Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe aanpak van het kabinet tegen cellentekort: gevangenen overdag buiten de cel

Er is al lange tijd sprake van een tekort aan gevangeniscellen, gecombineerd met een personeelstekort dat maar moeilijk is op te lossen. Nu lijkt er een grote stap te worden gezet: om de overvolle gevangenissen te ontlasten, wil staatssecretaris Van Bruggen van Justitie meer gedetineerden overdag vrijlaten. Onder toezicht, met een enkelband, kunnen zij dan buiten de gevangenis werken. ’s Avonds moeten ze terugkeren naar hun cel, meldt de NOS.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De D66-bewindsvrouw is bezig met een ‘actieplan’ voor het gevangeniswezen. Ze wil de criteria verruimen, zodat meer gevangenen mee mogen doen aan bestaande programma’s met ‘buiten werken en binnen slapen’. Om het cellentekort op te lossen zijn al diverse ideeën voorgesteld, maar deze maatregel betekent mogelijk een van de grootste veranderingen tot nu toe.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Doel is terugkeer in de samenleving

Een belangrijk punt in het actieplan is dat kortgestraften minder begeleiding krijgen bij terugkeer in de samenleving. Dat scheelt personeel, is het idee. En bovendien zou bij deze gedetineerden, die hooguit twaalf weken in de cel zitten, de focus op reïntegratie toch minder nodig zijn, schrijft de NOS.

Als dit soort maatregelen toch onvoldoende werken om de enorme tekorten op te lossen, denkt het kabinet aan meer noodmaatregelen. Nu al worden gevangenen, onder voorwaarden, twee weken eerder vrijgelaten om zo plaats te maken in de cellen. Het kabinet denkt eraan om dat te verlengen en mensen nog eerder vrij te laten.

👇 Al lang code zwart in gevangenissen: dit is er nodig Er is veel nodig om het cellentekort op te lossen: de komende jaren dreigen er drieduizend cellen te verdwijnen wegens gebrek aan geld voor onderhoud, stelt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Om de bestaande gevangenissen in Nederland te blijven runnen, is volgens de DJI een investering van 350 miljoen euro nodig. Nog eens 550 miljoen euro extra is nodig om het aantal cellen uit te breiden. Ook vindt de DJI het essentieel „dat het werk anders wordt georganiseerd”, schreef Metro al eerder. Dit zijn de maatregelen die de DJI nog meer voorstelt. Een noodventiel om eventueel in te grijpen als gevangenissen overvol dreigen te raken;

Gevangenen eerder geleidelijk terug laten keren naar de samenleving;

Gevangenen aan het begin van hun straf vastzetten in een sober regime, zodat minder personeel nodig is;

Gevangenissen introduceren die minder beveiligd zijn voor gevangenen met een lager risico;

Verdachten minder snel vastzetten vóór hun proces, of eerder vrijlaten.

Nu komen gedetineerden alleen in aanmerking voor eerdere vrijlating als ze een gevangenisstraf van korter dan een jaar hebben gekregen. Als er tekorten blijven bestaan, denkt het kabinet eraan om ook die termijn op te rekken. Gevangenen die een straf hebben tot twee jaar zouden dan eerder vrijgelaten mogen worden.

Alle maatregelen nog niet duidelijk

Binnen de minderheidscoalitie is veel discussie geweest over de maatregelen die nodig zijn om de problemen in het gevangeniswezen aan te pakken. Vooral over de hoeveelheid geld die hiervoor nodig is, verschillen de regeringspartijen van mening.

Het kabinet heeft inmiddels extra geld beschikbaar gesteld, maar dat blijft beperkt tot 75 miljoen euro voor volgend jaar.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

Reacties