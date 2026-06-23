Deel dit artikel: Share App Mail Pin

OM eist levenslang tegen verdachte genocide Rwanda

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Den Haag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de 66-jarige Eugène N. Volgens justitie was hij op 24 en 25 april 1994 betrokken bij de moord op naar schatting 3000 Tutsi’s in het Byiza-stadion in Mbazi, een gemeente in het zuiden van Rwanda. „Enkel uitgemoord vanwege hun etniciteit”, aldus de officier van justitie.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

N. vluchtte in 1998 naar Nederland en vestigde zich in Ede. In 2020 begon de Nederlandse justitie een onderzoek, waarna de verdachte in 2024 werd opgepakt. In 2014 had Rwanda al een internationaal arrestatiebevel tegen N. uitgevaardigd. Omdat de man inmiddels de Nederlandse nationaliteit heeft, kan hij niet aan Rwanda worden uitgeleverd en wordt hij in Nederland berecht.

Volgens het OM voerde N. ook plundertochten aan die voorafgingen aan de massaslachting in het stadion. Huizen werden daarbij in brand gestoken en vernield. De daders zongen, begeleid door getrommel, een lied: „We gaan ze allemaal uitroeien.” Justitie beschuldigt N. ook van het opruien van anderen genocide te plegen.

Afslachting

De getroffen Tutsi’s trokken naar het voetbalstadion, waar zij zich op het veld en de enkele, kleine tribune verzamelden. Daar werden vervolgens „op afschuwelijke wijze” zo’n 3000 mensen vermoord, in drie fases. In de eerste werden zij beschoten door militairen. Later kwamen burgers terug om slachtoffers die nog leefden te doden, veelal met machetes en knuppels. De volgende dag werden de laatste overlevenden „afgemaakt”. Sommige mensen die nog leefden, smeekten om gedood te worden, aldus getuigen.

N. was destijds leraar en had een bestuurlijke rol in zijn regio. „Hij was een belangrijke man, een leider”, aldus het OM. „Het gezag werd in april 1994 in Mbazi belichaamd door de verdachte.”

Getuigenverhoren

In 1994 werden in Rwanda in drie maanden tijd naar schatting 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s vermoord.

In het onderzoek door het OM en het Team Internationale Misdrijven zijn ruim veertig getuigen gehoord. Het gaat daarbij om zowel (inmiddels veroordeelde) daders als slachtoffers. Officieren van justitie en Nederlandse rechercheurs zijn ook meermaals in Rwanda geweest voor onderzoek ter plaatse.

Ontkenning

N. wijst alle beschuldigingen van de hand en meent dat hij zelf slachtoffer is, omdat hij door de extreme gewelddadigheden vele familieleden heeft verloren.

Woensdag houden N.’s advocaten hun pleidooi. De rechtbank wil op 28 augustus uitspraak doen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties