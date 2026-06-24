Kinderombudsvrouw: ‘Coronabeleid zorgde ervoor dat kinderen de hele dag op bed lagen’
Het coronabeleid „paste op geen enkele manier” voor mbo-studenten, vindt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Ze zei dat tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie corona. Veel van de studenten hadden grote mentale problemen en werden neerslachtig.
„Er was een diepe eenzaamheid. Sommige kinderen zeiden dat al drie maanden niemand had gevraagd hoe het met ze ging”, aldus Kalverboer. „Kinderen lagen de hele dag op bed.” Ze misten sociaal contact doordat er geen les meer was, maar ook doordat bijvoorbeeld samen sporten niet meer was toegestaan. „Ze wilden wat doen, maar ze zaten opgesloten.”
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Zorgen over opleiding door het coronabeleid
Mbo-studenten waren ook bezorgd over hun opleiding, volgens de Kinderombudsvrouw. „Veel van deze kinderen willen praktijkgericht onderwijs, omdat leren uit boeken ze minder ligt.” Ze waren bang dat ze een achterstand zouden oplopen op het praktijkonderwijs, zei Kalverboer. Ook vroegen zij zich af: „Wat gaat mijn diploma straks waard zijn?”
‘Coronabeleid heeft kinderrechten geschonden’
Kinderombudsvrouw Kalverboer vindt „zonder twijfel” dat het kabinet met het coronabeleid kinderrechten heeft geschonden, onder meer door de scholen te sluiten. Vooral de argumentatie daarbij verbijsterde haar, zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.
„Als we de scholen sluiten, dan blijven de ouders thuis”, was volgens Kalverboer een argument waar toenmalig zorgminister Hugo de Jonge mee kwam. „Dodelijk”, vindt zij. Kinderen werden daarmee „gebruikt als instrument” om het gedrag van hun ouders te beïnvloeden.
Zeker voor kinderen met een onveilige thuissituatie pakte dit soms desastreus uit. Daarmee is volgens Kalverboer een belangrijke bepaling uit het VN-kinderrechtenverdrag, dat kinderen beschermd moeten worden tegen mishandeling en verwaarlozing, geschonden. „Kinderen bij daders in huis zetten, het is natuurlijk gruwelijk dat we dat hebben gedaan.”
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