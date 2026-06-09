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Kabinet wil een verbod op kidfluencers tot 15 jaar: ‘Het is een moderne vorm van kinderarbeid’

Het kabinet wil dat jonge kinderen niet meer voor commerciële klussen mogen worden ingezet op sociale media. Het welzijn van deze zogenoemde kidfluencers moet worden beschermd, zegt verantwoordelijk minister Thierry Aartsen. Waarom is dit verbod in de maak?

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Het moet klaar zijn met het inzetten van jonge kinderen op sociale media voor commerciële doeleinden, meent minister Aartsen (Werk en Participatie, VVD). Kinderen van 15 jaar of jonger mogen hier, als het aan hem ligt, niet meer aan meedoen, laat hij aan de Tweede Kamer weten.

Grote impact op ontwikkeling kinderen

Het welzijn van kinderen is in het geding, verklaart minister Aartsen. „Kidfluencing en het meedoen van kinderen aan commerciële online content van gezinsvloggers en mom- en dadfluencers kan grote impact hebben op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Vooral als kinderen als verdienmodel door bedrijven of ouders worden ingezet.” Ze lopen onder andere het risico op verlies van privacy en een negatief zelfbeeld.

Voor minister Aartsen reden genoeg om plannen te maken. „Ik vind het gelet op de ernstige risico’s voor kinderen van deze vorm van kinderarbeid van belang dat er duidelijke regels komen.”

Vage grens tussen werk en hobby

Het vorige kabinet kwam ook al met strengere regels, maar de wet- en regelgeving blijkt complex en lastig te handhaven. Ouders die hun kind inzetten voor inkomsten vanuit sociale media, moeten zich verplicht melden bij de arbeidsinspectie. Alleen met een ontheffing mogen deze vlogfamilies doorgaan. Die meldplicht komt met een duidelijke verantwoordelijkheid: het vloggen valt officieel onder werken. Ouders moeten erop toezien dat hun kind niet te veel uren werkt. Het mag school, slaap en ontspanning niet ondermijnen.

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Volgens de Arbeidsinspectie schiet die huidige regelgeving nog steeds tekort. Eerder berichtte Metro namelijk al dat de grens tussen een hobby en werk vaag is. Een TikTok-filmpje maken voor de lol is heel wat anders dan dagelijks content produceren voor een sponsor. De overheid riep daarom ook volgers op om hun verantwoordelijkheid te nemen: zien ze dat een kind opvallend vaak in video’s opduikt? Dan kunnen ze dat melden bij de arbeidsinspectie.

Met de plannen van minister Aartsen moeten kidfluencers van 15 jaar en jonger dus helemaal verboden worden. Dat is een flinke stap ten opzichte van de wetgeving die op dit moment nog van kracht is.

‘Moderne vorm van kinderarbeid’

Vlogfamilies worden steeds populairder. Waar er in 2020 naar schatting nog zo’n tweehonderd kinderen actief waren als influencer, lag dat aantal in 2025 waarschijnlijk tussen de drie- en vierduizend. Maar de zichtbaarheid die komt kijken bij een kidfluencer zijn, heeft een prijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van vlogfamilies te maken krijgen met stress, prestatiedruk en een verstoord zelfbeeld.

Het kabinet spreekt zelfs van een ‘moderne vorm van kinderarbeid’ en trekt parallellen met kinderen die op het podium of in films staan. Daar gelden al jaren strenge regels over werktijden en rustmomenten. Voor vlogkinderen waren die er lange tijd nauwelijks, terwijl hun bereik vaak groter is dan dat van een gemiddelde theatervoorstelling.

Vind jij het een goede zaak als er een verbod op kidfluencers zou komen? Laat het hieronder weten!

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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