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Jumbo roept pittige BBQ-worsten terug: gevaar voor klanten met soja-allergie

Supermarkt Jumbo roept pakjes BBQ-worsten terug. Op de verpakking zitten verkeerde etiketten. De worsten zijn nu gevaarlijk voor bepaalde klanten.

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Het gaat bij Jumbo Supermarkten om ‘BBQ-worsten pittig 5 stuks’. Aan klanten wordt gevraagd de worstjes terug te brengen.

BBQ-worsten gevaarlijk voor mensen met een allergie

Door een fout zijn verkeerde etiketten op de worsten geplakt. Daardoor staat niet op het etiket vermeld dat er soja in de ‘BBQ-worsten pittig 5 stuks’ zit. Klanten die allergisch zijn voor soja, kunnen dit product niet eten.

De worsten hebben streepjescode 8718452802654 en zijn ten minste houdbaar tot 4 augustus 2026.

Wie zonder stress de barbecue aan wil steken: lees dan meerdere tips in dit Metro-artikel.

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Iedereen mag de worsten terugbrengen

Jumbo meldt in een uitgegeven bericht: „Klanten die het product gekocht hebben, kunnen het terugbrengen naar een Jumbowinkel. We geven het aankoopbedrag altijd terug. Een bonnetje is niet nodig. Wie niet allergisch is voor soja mag het product ook terugbrengen, maar kan de BBQ-worsten pittig zonder risico eten.”

De supermarkt geeft aan dat veiligheid altijd voorop moet staan. „Jumbo vindt deze terugroepactie vervelend voor de klanten. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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