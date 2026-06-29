Juli begint koeler, maar warm zomerweer ligt alweer op de loer
Na een periode met uitzonderlijke hitte en meerdere warmterecords slaat het weer aan het begin van juli om. Wie snakt naar wat verkoeling, kan de eerste dagen van de maand opgelucht ademhalen. Toch lijkt die afkoeling volgens de huidige weersverwachtingen maar van korte duur.
Een westelijke stroming voert koelere lucht naar Nederland, waardoor de temperatuur een stap terugdoet. Tegelijkertijd neemt de kans op buien en regengebieden toe. Helemaal verregend lijkt de start van juli echter niet te worden: droge perioden blijven naar verwachting de overhand houden.
Frissere start van juli
Door de aanvoer van koelere lucht liggen de maximumtemperaturen aan zee rond de 20 graden. Landinwaarts wordt het meestal tussen de 22 en 25 graden. Dat is een stuk aangenamer dan de extreme hitte waarmee de zomer van start ging.
Af en toe trekken regengebieden over het land en daarbij kan het stevig waaien. Op sommige dagen is zelfs tijdelijk sprake van onstuimig weer. Toch blijft er ook voldoende ruimte voor droge momenten.
Warm zomerweer keert waarschijnlijk snel terug
De afkoeling lijkt volgens de huidige weermodellen niet lang aan te houden. Al in de tweede week van juli neemt de kans op warm zomerweer opnieuw toe.
Voor de tweede helft van de maand wijzen de verwachtingen zelfs op een warmer dan gebruikelijk weertype. Ook lijkt het dan droger te blijven dan normaal voor de tijd van het jaar.
Kans op tropische temperaturen
Eind juli behoort klimatologisch tot de warmste periode van het jaar in Nederland. Als de huidige weersignalen uitkomen, kunnen zomerse en zelfs tropische temperaturen opnieuw de kop opsteken. Ook een hittegolf is nog niet uitgesloten. Daarbij zal de zon regelmatig schijnen, al blijft de kans bestaan dat de warme lucht plaatselijk uitmondt in een regen- of onweersbui.
Hoewel een koelere start van juli dus verlichting brengt, lijkt de zomer zich later in de maand opnieuw van haar warme kant te laten zien.
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