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Van Dissel wilde met OMT wegblijven van politieke afwegingen

Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis dat het Outbreak Management Team (OMT), waar hij voorzitter van was, zoveel mogelijk zou wegblijven bij afwegingen over bijvoorbeeld het sluiten van terrassen. Volgens hem gaf het OMT vele adviezen, maar waren die alleen medisch van aard en hadden ze bovenal het indammen van de pandemie als doel. Afwegingen over de maatschappelijke gevolgen, lagen volgens Van Dissel nadrukkelijk buiten het OMT.

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Nadat het OMT een advies had uitgebracht, moesten maatregelen worden afgewogen door het zogenoemde Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO). Dat overleg bestond onder meer uit ministeries, gemeenten en de GGD. Binnen het BAO werd gekeken naar de impact van maatregelen. De politiek nam de uiteindelijke beslissing, aldus Van Dissel. „Ik heb ook buitengewoon streng bewaakt dat het buiten het OMT bleef”, zei Van Dissel tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie corona.

Volgens Van Dissel probeerde het OMT tijdens vergaderingen consensus te krijgen over wat de juiste lijn was. Daarbij was ruimte voor afwijkende meningen, stelt de oud-OMT-voorzitter. Als voorbeeld noemt hij de heropening van basisscholen. Zo wilde volgens hem een deel van het OMT dat de scholen weer volledig opengingen, terwijl anderen het liever gefaseerd zagen gebeuren.

Het OMT bestond uit virologen, maar ook uit artsen en andere disciplines. Het ging volgens hem om gedeelde kennis, waarbij bijvoorbeeld ook een kinderarts besluiten kan nemen over een sluiting.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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