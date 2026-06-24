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38.000 uitspraken onderzocht: huurders staan na winst bij Huurcommissie nog geregeld in de kou

De woonsituatie van huurders die bij de Huurcommissie een procedure winnen over de prijs of staat van hun woning, verbetert daarna lang niet altijd. Zij moeten soms lang wachten tot gebreken worden opgelost, of tot ze te veel betaald geld terugkrijgen.

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Dat blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV) dat morgen te zien is op YouTube. Pointer onderzocht ongeveer 38.000 openbaar gepubliceerde uitspraken die de Huurcommissie deed tussen mei 2021 en december 2025. De Huurcommissie houdt zelf nog niet structureel bij of problemen van huurders na hun uitspraak daadwerkelijk worden opgelost.

Uit het onderzoek blijkt dat dit bij bijna 1 op de 10 onderzochte adressen waarschijnlijk niet is gebeurd. Daar kregen huurders gelijk en volgde later een nieuwe uitspraak met hetzelfde oordeel. En toch staan ze vaak in de kou, al is dat bij de huidige hitte een wat ongelukkige formulering. Die herhaling speelde vooral bij zaken over servicekosten. Dat zijn de kosten die huurders bovenop hun huur betalen voor bijvoorbeeld schoonmaak, nutsvoorzieningen of een huismeester. Of problemen wel werden opgelost op adressen waar geen nieuwe uitspraak volgde, is onduidelijk.

Gezondheid huurders bedreigd, vallende brokken beton

Pointer stelde een lijst samen met ruim 160 adressen waarop minstens twee ‘ernstige uitspraken’ werden gedaan, met minstens een half jaar ertussen. Het ging dan bijvoorbeeld om een huurprijs van ruim 33 procent te hoog of servicekosten die structureel meer dan 100 euro te hoog waren. Ook ontbrak soms de eindafrekening van servicekosten, waardoor huurders niet konden controleren of ze te veel betaalden.

In sommige uitspraken ging het bovendien om gebreken die de gezondheid of veiligheid van huurders bedreigden: hardnekkige schimmel, een gevaarlijke elektrische installatie, of betonrot in een galerijvloer waardoor brokken beton naar beneden vielen. Bij één woning was de keukenvloer zo scheefgezakt dat er scheuren ontstonden.

Leestip: huurders profiteren nauwelijks van energieplannen van het kabinet.

Lang wachten op terugbetaling

Met de huurders van meer dan tien van de adressen uit de lijst kwam Pointer in contact. Zij vertelden bijvoorbeeld dat de huur na de procedure fors omlaag ging, maar dat gebreken zelf vaak niet structureel werden opgelost. Ook wachtten sommigen lang op terugbetaling, na het oordeel van de Huurcommissie dat ze te veel huur of servicekosten hadden betaald.

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Van de 160 meest problematische adressen achterhaalde Pointer via het Kadaster de eigenaren. Vijftien eigenaren komen vaker, met verschillende adressen, in de lijst voor. Samen bezitten zij 35 van de problematische adressen. Het gaat om een mix van particulieren, bedrijven en woningcorporaties. Verhuurder XIOR, die al eerder in opspraak was omdat hun huurders veel te hoge servicekosten betaalden, voert de lijst aan met acht adressen.

‘Veel huurders ook geholpen door een uitspraak’

De Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, is niet verbaasd over de bevindingen. „Het zijn signalen die wij ook ontvangen. Gelukkig gaat het vaak goed en zijn veel huurders geholpen met zo’n Huurcommissie-uitspraak. Maar er is echt een deel van de verhuurders die telkens weer de fout in gaat. Gemeenten hebben onder de Wet goed verhuurderschap de mogelijkheid om te handhaven op fout verhuurgedrag. Het niet naleven van een uitspraak zou je daarin ook kunnen opnemen.”

De Huurcommissie zelf kondigde begin dit jaar aan onderzoek te gaan doen naar wat er na hun uitspraken gebeurt. In een reactie aan KRO-NCRV laat de commissie weten dat ze dit jaar gestart zijn met het nabellen van huurders en verhuurders. Er worden vragen over gesteld in een klanttevredenheidsonderzoek.

De uitzending van Pointer is morgen (donderdag 25 juni) vanaf 16.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van KRO-NCRV.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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