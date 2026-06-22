Huizenprijzen blijven volgens het CBS oplopen: gemiddelde koopwoning kost nu 487.383 euro
Wie een huis wil kopen, merkt het waarschijnlijk al: koopwoningen worden nog altijd duurder. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster blijkt dat bestaande koopwoningen in mei gemiddeld 4,4 procent meer kostten dan een jaar eerder.
De stijging is vrijwel gelijk aan die van april. Toen lagen de huizenprijzen 4,3 procent hoger dan een jaar eerder. Vergeleken met de maand april gingen de prijzen in mei bovendien met 0,6 procent omhoog.
Prijzen koopwoning blijven stijgen
De Nederlandse woningmarkt zit al langere tijd in de lift. Na een periode van prijsdalingen in 2022 en 2023 zijn de huizenprijzen weer stevig aan het oplopen. Sinds de zomer van 2023 is sprake van een vrijwel onafgebroken stijgende lijn.
Opvallend is dat woningen inmiddels zelfs duurder zijn dan tijdens de vorige prijspiek in juli 2022. Volgens het CBS liggen de prijzen nu gemiddeld 16,6 procent hoger dan toen. Dat betekent dat veel huizenkopers nog steeds diep in de buidel moeten tasten. Tegelijkertijd profiteren bestaande huiseigenaren van de waardestijging van hun woning.
Minder huizen verkocht
Hoewel de prijzen stijgen, werden er in mei iets minder woningen verkocht. Het Kadaster registreerde die maand 19.120 woningtransacties. Dat is 2,5 procent minder dan in mei vorig jaar.
Kijk je naar het hele jaar tot nu toe, dan ziet het beeld er anders uit. In de eerste vijf maanden van 2026 werden in totaal 94.523 woningen verkocht. Dat zijn er ongeveer 5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.
Gemiddelde verkoopprijs bijna een half miljoen euro
De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning kwam in mei uit op 487.383 euro. Daarmee nadert de gemiddelde woningprijs de grens van een half miljoen euro.
Het CBS wijst er wel op dat deze gemiddelde verkoopprijs niet hetzelfde is als de officiële prijsontwikkeling van woningen. Die wordt berekend met een speciale prijsindex, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen woningen. Zo geeft de index een beter beeld van wat er daadwerkelijk gebeurt op de woningmarkt.
Ondanks de iets lagere verkoopcijfers laat de woningmarkt daarmee opnieuw zien dat de vraag naar koopwoningen groot blijft. Voor starters en andere woningzoekers betekent het dat betaalbare woningen nog altijd schaars zijn en dat de prijzen voorlopig hoog blijven.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Nieuwe wending in zaak rond dood Kimberly (23) op Aruba: ‘Ze zat niet achter het stuur’
- Relatiepsycholoog ziet 4 fases in de liefde: ‘Sommige stellen blijven 30 jaar hangen in fase 2’
- Meilandjes zetten hun Italiaanse huis van 233 m² te koop voor 110.000 euro, inclusief inboedel
- Studie onder 81.000 mantelzorgers legt zorgwekkend probleem bloot: mentale hulp blijft vaak uit
- Michelle Tan lag 14 dagen in coma toen haar moeder stierf: ‘Waar is ze dan?’, vroeg ze