Redactie
Redactie Binnenland 19 jun 2026
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Hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland op 19 juni

PUTTERSHOEK - Kinderen spelen in een zwembad in een achtertuin. De komende dagen wordt het steeds warmer en daarom geldt er code geel voor het hele land, behalve de Wadden. Het KNMI zegt dat er kans is op aanhoudend warm weer, met een hoge luchtvochtigheid en een hogere nachttemperatuur. Ook is in het hele land het Nationaal Hitteplan van kracht. JEFFREY GROENEWEG / ANP
ANP / ANP / Jeffrey Groeneweg

In Ell steeg de temperatuur vrijdag tot 34,0 graden. Niet eerder werd op 19 juni zo’n hoge temperatuur gemeten in ons land, meldt Weeronline. Het vorige warmterecord voor 19 juni werd gemeten in 2000. Toen steeg het kwik tot 33,9, ook in de Limburgse plaats Ell.

Er is geen sprake van een officieel warmterecord, omdat het record op het hoofdstation in De Bilt niet is verbroken. Tot nu toe werd het 31,4 graden in De Bilt. Het is op het hoofdstation wel de warmste dag van dit jaar tot nu toe.

Komende dagen houdt het warme weer aan. Zaterdag is mogelijk sprake van de tweede regionale hittegolf van het jaar.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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