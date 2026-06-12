Redactie
Redactie Binnenland 12 jun 2026
Leestijd: 1 minuut

Veel schade door explosie bij flat in Amsterdam Nieuw-West

AMSTERDAM - Bewoners van een flatgebouw aan de Osdorper Ban worden geëvacueerd vanwege een grote brand na een explosie. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. JOSH WALET / ANP
ANP / ANP / Josh Walet

De schade aan het bijgebouw onder de flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaatsvond, is gigantisch. Dat ziet een verslaggever van het ANP ter plaatse.

Aan drie kanten ligt de gevel van het bijgebouw eruit, een aantal lichtkoepels op het dak is kapot en er komt nog rook uit het pand. In het gebouw zat een sportschool. Zeker drie geparkeerde auto’s zijn beschadigd door het puin.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie, „dat is allemaal giswerk”. Er wordt met een drone en speurhonden naar mogelijke slachtoffers gezocht.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties