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Elf gewonden door gevaarlijke stof bij bedrijf in Genemuiden

Bij het vrijkomen van een gevaarlijke stof bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden zijn veertien gewonden gevallen. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om dertien medewerkers en een brandweerman die ter plaatse gezondheidsklachten kreeg. De woordvoerster van de veiligheidsregio dacht in eerste instantie dat er elf gewonden waren, maar dat aantal ligt toch hoger.

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In het bedrijf stond een heftruck waarvan de accu was drooggekookt. Toen medewerkers gezondheidsklachten kregen, zijn de hulpdiensten ingeschakeld. De medewerkers en een brandweerman worden onderzocht en behandeld in het ziekenhuis. De heftruck is uit het bedrijf aan de Kamperzeedijk gehaald en het hele gebouw is ontruimd. De gewonden hebben problemen met de ademhaling, zijn duizelig en misselijk en hebben hoofdpijn.

In het gebouw zijn metingen gedaan om te zien om welke gevaarlijke stof het gaat, maar dat is nog niet duidelijk. Het bloedonderzoek bij de medewerkers geeft hier later mogelijk meer duidelijkheid over. De veiligheidsregio maakt zich geen zorgen over de omgeving rondom het gebouw en zegt dat de situatie onder controle is. „Buiten in de frisse lucht is het veilig”, aldus de veiligheidsregio.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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