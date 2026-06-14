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Schadebedrag na rellen Wijk bij Duurstede nog niet bekend

De kapotte ramen van het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede zijn verstevigd en de plek is opgeruimd en schoongemaakt, meldt een gemeentewoordvoerder zondag. Het gemeentehuis werd vrijdagavond belaagd door relschoppers en er werden veel vernielingen aangericht. Volgens de woordvoerder is er aangifte van gedaan. Een schadebedrag is nog niet bekend.

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Het is al enige tijd onrustig in Wijk bij Duurstede (Utrecht). Vrijdagavond was een demonstratie aangekondigd tegen de komst van een tijdelijke asielnoodopvang, maar daar kwam volgens de gemeente niemand op af. Wel arriveerden daarna ongeveer zestig mensen, vaak met gezichtsbedekking. Ze gooiden met vuurwerk en stenen en vernielden ramen. De politie wist met honden, paarden en de mobiele eenheid de rust te herstellen. Zeven mensen zijn aangehouden. Ook een week eerder, op vrijdagavond 5 juni, zijn er vernielingen aangericht aan het gemeentehuis.

Aanvankelijk was er sprake van dat relschoppers het gemeentehuis ook binnen waren getreden, maar dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. In het gemeentehuis waren vrijdagavond enkele boa’s aanwezig.

De gemeente staat in contact met geschrokken inwoners. Burgemeester Petra Doornenbal heeft veel steunbetuigingen gekregen, onder meer van asielminister Bart van den Brink en premier Rob Jetten. Ook alle burgemeesters uit de provincie veroordeelden het geweld.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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