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Gasunie waarschuwt: gasvoorraad voor 19,5 procent gevuld, komende winter spannend

Gasunie waarschuwt dat de Nederlandse gasopslagen begin juni pas voor 19,5 procent gevuld zijn. Nu het vullen traag gaat, groeit de druk op het kabinet én de onzekerheid voor huishoudens richting winter.

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Gasunie maakt zich zorgen dat de voorraden mogelijk niet op tijd op het gewenste niveau zijn voor de winter. Als dat zo blijft, kan dat problemen opleveren als de vraag naar gas tijdens koude maanden flink toeneemt. De gasprijzen zijn de laatste maanden namelijk al flink gestegen.

Nederlandse gasvoorraad staat begin juni op 19,5 procent

Op dit moment is er echter niet echt reden voor paniek: volgens data van Gasunie is de vullingsgraad van de ondergrondse gasvoorraden in Nederland momenteel 19,5 procent. „Het is begin juni en het is lekker warm, dus niemand denkt aan de gasvoorraad. Maar voor je het weet komt de winter. Je kunt de voorraad niet snel in november vullen, dat moet geleidelijk gaan”, zegt de woordvoerder.

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De gasvoorraad zakte begin april tot het laagste niveau in zeker tien jaar vanwege de koude winter. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz is de gasprijs flink opgelopen. Dat maakt het voor energiebedrijven duurder om de gasopslagen te vullen voor de komende winter.

„Wij hebben de wettelijke taak om de minister daarover te adviseren. Wij constateren dat we behoorlijk achterlopen en dat hebben we eerder ook al aangegeven”, zegt Gasunie tegen NU.nl.

Gasunie wil sneller besluit over strategische noodvoorraad

Daarnaast neemt het kabinet volgens Gasunie te laat een beslissing over het aanleggen van een strategische voorraad. De woordvoerder zegt dat klimaatminister Stientje van Veldhoven (D66) rond Prinsjesdag met een besluit hierover wil komen, maar Gasunie ziet liever dat ze dit voor de zomer al doet.

Daar geeft Gasunie een duidelijke reden voor: „We snappen best wel dat de minister met meerdere partijen rekening moet houden. Maar het wordt allemaal heel krap als je pas in de herfst een beslissing neemt.”

Gasvoorraden eerder dit jaar In april waren de Nederlandse gasvoorraden voor 5,8 procent gevuld. Dat is de laagste vullingsgraad in tien jaar. Dat blijkt uit het Nationaal Energie Dashboard van gasnetbeheerder Gasunie dat sinds 2016 de opslagcijfers volledig bijhoudt. Het gas is opgeslagen in ondergrondse voorraden in Norg, Grijpskerk, Alkmaar, Bergermeer en Zuidwending. De voorraden dalen door het gasgebruik voor verwarming in de winterperiode en moeten vanaf het voorjaar weer worden aangevuld. De grootste gasvoorraad, in Norg in Drenthe, was in april nagenoeg leeg. Ook de voorraden in Alkmaar en Grijpskerk waren voor minder dan 1 procent gevuld.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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