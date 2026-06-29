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Femke Halsema had grote moeite met de avondklok van 2021: ‘Voor mij was het vrijheidsontneming’

Femke Halsema heeft grote moeite gehad met het invoeren van de avondklok. Dat zei de burgemeester van Amsterdam vandaag tegen de parlementaire enquêtecommissie corona. Ook vindt zij dat de Amsterdamse politie tijdens corona vaak in de positie kwam dat er geëscaleerd moest worden, omdat de lokale driehoek landelijk beleid volgde.

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Femke Halsema legde uit dat hoe meer beperkingen demonstranten krijgen, hoe eerder de politie moet optreden. „Hoe harder de politie moet optreden, hoe bozer een deel wordt”, aldus Halsema, die aangaf „heel trots” te zijn op de Amsterdamse politie. Het destijds gebruikte politiegeweld was volgens haar proportioneel, op een paar incidentele te harde optredens na. Zij neemt de verantwoordelijkheid voor het politieoptreden in zijn geheel.

De burgemeester van de hoofdstad verbood soms ook demonstraties tegen coronamaatregelen. Dat was dan in het kader van de volksgezondheid.

‘Willekeur bij corona-demonstraties slecht uit te leggen’

Halsema pleitte voor landelijke richtlijnen voor demonstraties, onder meer omdat willekeur slecht uit te leggen was, maar die kwamen er niet. „Het kabinet deinsde terug voor de verantwoordelijkheid voor lokale demonstratieveiligheid”, aldus de burgemeester.

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Over het lokale optreden werd vervolgens wel een oordeel geveld door de landelijke politiek, zei Halsema. „Het grote nadeel” daarvan vond zij dat landelijke politici het optreden politiek uitlegden. Terwijl lokale besluiten volgens haar puur op basis van vrees voor de gezondheid, wanordelijkheden of verkeerschaos werden genomen.

Femke Halsema had flinke bezwaren tegen de avondklok

Zo oordeelde oud-premier Mark Rutte volgens haar na de invoering van de avondklok „heel hard” over mensen die lieten merken het daar niet mee eens te zijn. Tegelijk benadrukte ze dat er terecht werd geoordeeld over vandalisme en geweld tegen politie, maar ze miste wel mededogen voor „al die inwoners voor wie het water aan de lippen stond”.

In de video hierboven hoor je Femke Halsema over haar principiële bezwaar tegen de avondklok: „Niet elk doel heiligt de middelen. Voor mij was de avondklok vrijheidsontneming. Praktisch had ik er ook grote bezwaren tegen. Omdat ik helemaal niet geloofde dat het effect had. In Amsterdam zag je bijvoorbeeld tijdens de avondklok ongelooflijk veel pyjama-party’s.” Vorig jaar noemde de burgermoeder de avondklok tegenover de regionale zender AT5 al eens „onverantwoordelijk“.

Verontwaardiging bij Black Lives Matter-protest

Veel eerder, op 1 juni 2020, werd er in Amsterdam niet ingegrepen bij een Black Lives Matter-protest. Dat leidde tot veel verontwaardiging. Halsema legde uit aan de commissie dat de organisatie van de demonstratie en de politie een „volstrekt verkeerde inschatting” hadden gemaakt van de opkomst. In plaats van honderden kwamen er duizenden mensen naar de Dam. Bij die eerste inschatting was 1,5 meter afstand mogelijk. Toen het om veel meer demonstranten bleek te gaan, besloot de driehoek niet in te grijpen vanuit de redenering dat het protest dan eerder zou stoppen.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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