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Zoeken naar slachtoffers onder puin Amsterdamse flat gestopt

Hulpdiensten zoeken niet meer naar mensen onder het puin van de flat in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een zware explosie was. In de afgelopen uren is niemand meer gevonden, meldt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vrijdagavond laat.

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De explosie vond plaats bij een sportschool in een bijgebouw van een flat aan de Osdorper Ban aan de westkant van Amsterdam. „Het hele gebouw is doorzocht. Er zijn geen personen aangetroffen, dus er zijn geen verdere slachtoffers bijgekomen”, laat een woordvoerster van de veiligheidsregio weten. Een forensisch team gaat nu onderzoek doen bij de flat om de oorzaak van de explosie vast te stellen.

Volgens onbevestigde berichten lagen er mogelijk explosieven voor plofkraken in een kelderbox van de flat. De veiligheidsregio doet daar geen mededelingen over, en zegt alleen dat de politie het „zal meenemen in het onderzoek”. Eerder doorzochten specialisten het gebouw op mogelijke explosieven.

Evacuatie

Ongeveer vierhonderd bewoners van de flat werden na de explosie geëvacueerd. Zij kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De flat heeft nog geen elektriciteit. In de loop van zaterdag bekijken de hulpdiensten wanneer deze mensen weer naar hun woning kunnen.

Direct na de explosie werden zeven mensen gewond aangetroffen. Twee van hen raakten zwaargewond. Het is niet bekend hoe het nu met ze gaat.

De politie meldde vrijdag dat meerdere mensen zijn aangehouden en enkele auto’s in beslag zijn genomen. Waarvan de arrestanten verdacht worden, is niet bekendgemaakt.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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