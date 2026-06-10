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TenneT: Nederland kan in 2030 niet meer aan stroomvraag voldoen

Nederland kan in 2030 niet meer volledig aan de elektriciteitsvraag voldoen. Daarmee komt het moment van een energietekort dichterbij. Daarvoor waarschuwt hoogspanningsnetbeheerder TenneT woensdag in zijn Monitor Voorzieningszekerheid 2026, een jaarlijks advies van het bedrijf aan het ministerie van Economische Zaken. In alle onderzochte scenario’s is er straks meer dan de maximaal toegestane vier uur per jaar een tekort aan elektriciteit in ons land in 2030. Vorig jaar waarschuwde TenneT dat dit pas na 2030 zou gebeuren.

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Dit komt vooral doordat de elektriciteitsvraag verder toeneemt in de aankomende jaren, bijvoorbeeld door de groei van elektrische auto’s op de weg. Tegelijkertijd blijft de productiecapaciteit voorlopig naar verwachting beperkt. Als zich een tekort voordoet, kan bijvoorbeeld in een deel van het land het licht uitvallen. De problemen zullen zich vooral voordoen in de ochtend en de avond in de winter. Dat is namelijk het moment dat huishoudens en bedrijven doorgaans de meeste stroom gebruiken.

Na 2030 nemen de verwachte tekorten waarschijnlijk ook snel toe, vreest TenneT. Als er geen actie wordt ondernomen, zou het in 2035 kunnen gaan om 37 tot 46 uur per jaar.

Scenario’s

TenneT werkte nog meer scenario’s uit. Als er een zeer snelle groei van de stroomvraag zou komen, dan kan er al in 2028 een tekort ontstaan, maar dat is op dit moment volgens de netbeheerder niet waarschijnlijk. Als in heel Europa de stroomvraag afneemt, dan ontstaan er pas in 2035 problemen.

TenneT roept het ministerie op om snel maatregelen te nemen. Nederland moet volgens de netbeheerder beginnen met strategische reserves opbouwen en zorgen dat er voor iedereen genoeg capaciteit beschikbaar is. Energieleveranciers krijgen dan een vergoeding voor het achter de hand houden van stroom om dat op cruciale momenten terug te leveren. Anders is het niet rendabel om deze centrales of batterijen voor een paar dagen per jaar draaiende te houden. TenneT adviseert dat dit systeem werkend is in de winter van 2029-2030.

Ook zegt TenneT dat Nederland actief aansluiting moet zoeken bij buurlanden België, Duitsland en Denemarken om die reserves op te bouwen met elkaar. Er zijn al afspraken tussen deze landen om elkaar te helpen met het leveren van stroom in tijden van tekorten. „Probeer het gezamenlijk op te lossen om een eerlijke verdeling van energietekort op te lossen.” TenneT neemt daarbij mee dat ook in die landen de vraag naar elektriciteit verder toeneemt.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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