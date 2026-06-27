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Eerste regionale superhittegolf sinds 2020

Voor het eerst sinds 2020 is sprake van een regionale superhittegolf in Nederland, meldt Weeronline. De temperatuur kwam zaterdag rond 10.00 uur boven de 30 graden uit in het Limburgse Ell en daarmee werd aan de voorwaarde voor een superhittegolf voldaan.

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Voor een superhittegolf moet het op vijf opeenvolgende dagen warmer worden dan 30 graden en daarvan moet het op drie dagen warmer dan 35 graden worden. Op woensdag, donderdag en vrijdag steeg de temperatuur boven de 35 graden. Dinsdag werd het ook al 30 graden.

Het is volgens Weeronline de vroegste superhittegolf in het jaar ooit gemeten. Nog nooit gebeurde dat al in juni. Naar verwachting komt het later zaterdag op nog enkele plaatsen in het zuiden van het land tot een superhittegolf.

De superhittegolf houdt naar verwachting niet lang aan. Zondag wordt het in het oosten nog wel een keer tropisch warm, maar maandag wordt het op de warmste plekken nog ‘slechts’ 27 graden en is de superhittegolf voorbij. Een gewone hittegolf eindigt pas als de temperatuur niet meer boven de 25 graden komt en dat kan nog enkele dagen duren.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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