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UWV: Door oorlog en hoge energieprijzen zijn er binnenkort misschien minder banen in deze sectoren

Als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt, heeft dat effect op het aantal banen in ons land. De hogere energieprijzen zijn daar de reden voor. Als die kosten blijven stijgen, komen er in sommige sectoren geen banen bij of daalt het aantal banen zelfs.

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De energieprijzen in ons land zijn flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen, beter bekend als het UWV, waarschuwt dat de energieprijzen verregaande gevolgen kunnen hebben. Als de prijzen blijven stijgen, komen er veel minder banen bij op de markt.

Bepaalde sectoren de pineut: minder banen

Als de energieprijzen in 2026 en 2027 hoog blijven, komen er tot 2028 ongeveer 125 duizend banen bij. Dat klinkt als een hoop, maar dat zou idealiter veel meer moeten zijn. Zakken de energieprijzen, dan groeit het aantal banen namelijk met 200 duizend, bijna het dubbele.

Mocht energie duur blijven, dan zijn er een aantal sectoren die met name de pineut zijn. Het gaat om industrie, vervoer en opslag; detail- en groothandel en horeca; en de uitzendbranche. In het slechtste geval blijft het aantal banen gelijk, of daalt het aantal banen zelfs.

Bezuinigen op luxeproducten en uitzendkrachten

Dat er in de toekomst mogelijk minder banen in die sectoren zijn, heeft een aantal redenen. In de industrie, vervoer en opslag wordt veel energie gebruikt. „De banengroei in vervoer en opslag valt stil als de energieprijzen hoog blijven”, schrijft het UWV. Het aantal banen in de sector neemt volgens de instelling al jaren af. „Dit gaat nu nog sneller.”

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In de detail- en groothandel en horeca daalt het aantal banen ook mogelijk. Dat heeft een simpelere reden: mensen kunnen of willen minder geld uitgeven aan luxeproducten. Uitzendbureaus kunnen het ook zwaarder krijgen door de hogere energieprijzen. „Als het in die sectoren slecht gaat, verliezen uitzendkrachten als eerste hun werk. Het aantal uitzendbanen daalt dan snel.”

Regionale verschillen in aantal banen

Niet op elke plek in ons land hoeven volgens het UWV evenveel banen verloren te gaan. De instelling schrijft dat er regionale verschillen op te merken zijn wanneer de energieprijzen hoog blijven. Met name Limburg heeft het wat zwaarder te verduren. 1 of 2 procent van de banen, gebaseerd op cijfers in 2025, kan daar verloren gaan. Het gaat dan ongeveer om zo’n 6.000 tot 12.000 banen. Een kleine daling kan ook voorkomen in de Achterhoek, Drenthe en Zeeland.

In andere regio’s lijkt het aantal banen volgens het UWV mogelijk juist te groeien, zelfs wanneer de energieprijzen hoog blijven. In de regio’s Groot Amsterdam, Haaglanden en Zuidoost-Brabant groeit het aantal banen mogelijk met meer dan 2 procent.

Ook een aantal lichtpuntjes

In een aantal sectoren neemt de kans op een baan volgens het UWV ook toe. Door vergrijzing is er een grotere vraag naar zorg, bijvoorbeeld. „Door de komst van nieuwe medische behandelingen is er ook meer zorg mogelijk. Er komen naar verwachting ongeveer 90 duizend banen bij.” Het aantal banen in de specialistische zakelijke dienstverlening neemt naar verwachting ook toe. „Dat komt onder andere door wijzigingen in wet- en regelgeving. Het aantal banen stijgt met bijna 60 duizend.”

Ook in de ICT blijf je in de toekomst veel kans op een baan houden. Door digitalisering, cybersecurity en AI groeit het aantal banen met ongeveer 20.000.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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