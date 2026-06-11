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Vierde slachtoffer overleden na aanrijding schoolkamp Vogelwaarde

Nog een slachtoffer is overleden na een aanrijding tussen een auto en een groepje fietsers donderdag op de N290 nabij Vogelwaarde in Zeeuws-Vlaanderen. Over de identiteit van de dode maakt de politie nog niets bekend. Eerder stierven twee kinderen en een volwassene door de aanrijding.

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Rond 12.30 uur kwam een personenauto in botsing met een groep van veertien fietsende kinderen en twee begeleiders tijdens hun schoolkamp. De oorzaak van het incident is nog niet bekend.

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ANP

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