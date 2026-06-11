Redactie
Redactie Binnenland 11 jun 2026bijgewerkt: 12 jun 2026
Leestijd: 1 minuut

Vierde slachtoffer overleden na aanrijding schoolkamp Vogelwaarde

Nog een slachtoffer is overleden na een aanrijding tussen een auto en een groepje fietsers donderdag op de N290 nabij Vogelwaarde in Zeeuws-Vlaanderen. Over de identiteit van de dode maakt de politie nog niets bekend. Eerder stierven twee kinderen en een volwassene door de aanrijding.

Rond 12.30 uur kwam een personenauto in botsing met een groep van veertien fietsende kinderen en twee begeleiders tijdens hun schoolkamp. De oorzaak van het incident is nog niet bekend.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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