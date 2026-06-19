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WK-duel van Oranje in tropische hitte: buiten 32 graden, in stadion voelt het compleet anders

Na een gelijkspel tegen Japan maakt Oranje zich op voor de volgende WK-wedstrijd. Die wordt gespeeld in het subtropische Houston. En dat betekent: niet alleen op het veld wordt het warm, ook daarbuiten krijgen spelers en fans te maken met zomerse hitte.

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Morgenochtend vindt de bekende Oranje Fanwalk plaats. Supporters lopen vanaf 8.00 uur lokale tijd zo’n vier kilometer door de straten van Houston. Op dat moment is het ongeveer 26 graden. De lucht is overwegend bewolkt en het blijft waarschijnlijk droog. Prima omstandigheden dus voor een rustige start van de wedstrijddag.

Tropische hitte rond aftrap Oranje

Tegen de tijd dat de wedstrijd begint (12.00 uur lokale tijd in Houston), loopt de temperatuur flink op. Het kwik stijgt dan naar zo’n 32 graden. Buiten is dat ronduit heet, maar de spelers hebben daar weinig last van: er wordt gespeeld in een overdekt stadion met airconditioning. Binnen kan de temperatuur rond de 20 graden worden gehouden, wat voor topsporters een stuk aangenamer is.

Ook de dagen rondom de wedstrijd zijn warm. Het Nederlands elftal verblijft voor en na het duel in Kansas City, waar het eveneens tropisch is met maxima rond 32 graden. ’s Nachts zakt de temperatuur niet onder de 20 graden, waardoor ook trainingen in de vroege ochtend zwaar kunnen aanvoelen.

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Warm in Nederland tijdens de aftrap

Niet alleen in de Verenigde Staten is het warm. Ook in Nederland wordt het zaterdag zomers heet. Aan de kust liggen de temperaturen tussen 22 en 26 graden. In het midden van het land wordt het 27 tot 28 graden en in het oosten en zuidoosten kan het oplopen tot 30 à 32 graden.

Voor veel mensen zijn dat stevige waarden, zeker in combinatie met de spanning van een WK-wedstrijd. Genoeg drinken is daarom belangrijk, vooral als er buiten wordt gekeken.

De aftrap in Nederland is om 19.00 uur. Dan is er bovendien kans op enkele onweersbuien. De exacte timing daarvan is nog onzeker, waardoor het verstandig is om de buienradar goed in de gaten te houden als je de wedstrijd buiten wilt volgen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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