Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geen nadere uitleg Sjoerdsma over ‘schaduwdeal’

Minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) geeft geen nadere uitleg over de ‘schaduwdeal’ die zou zijn gesloten tussen D66 en VVD over het voorstel om verheerlijking van terrorisme strafbaar te stellen. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De bewindsman en oppositiepartij PRO kwamen vorige week overeen dat er dit jaar 380 miljoen euro extra naar ontwikkelingshulp gaat. Als tegenprestatie zou PRO de begroting van Sjoerdsma in de Eerste Kamer gaan steunen.

Daarna werd bekend dat beide coalitiepartijen een deal hadden gesloten over het hulpgeld. De VVD steunde het akkoord met PRO en in ruil zou D66 zich achter het voorstel scharen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te stellen. Daar was D66 altijd op tegen.

Uitleg

De Tweede Kamer eiste vervolgens uitleg. Vorige week zei Sjoerdsma dat die ‘schaduwdeal’ geen onderdeel was van de afspraken met PRO. Donderdag schrijft hij aan de Kamer het bij die uitleg te houden. Later deze dag spreekt hij opnieuw met de Kamer over zijn begroting.

Er is geen link tussen beide zaken en er is ook geen uitruil geweest, verklaarde vicepremier en VVD-leider Dilan Yeşilgöz vrijdag. Het gebeurde alleen „in hetzelfde timeframe, parallel, tegelijk”. Ze zei er ook niet persoonlijk bij betrokken te zijn geweest.

Terugkeerhubs

De VVD wilde vorige week in een debat ook weten of er geld uit de begroting naar terugkeerhubs gaat. Dat zijn plekken buiten de EU waar mensen die niet meer in Nederland mogen blijven naartoe kunnen worden gestuurd, voor ze teruggaan naar het land van herkomst.

Er zijn nog geen terugkeerhubs, schrijft Sjoerdsma aan de Kamer. „Er is derhalve dit jaar geen financiering voorzien.” Als het lukt om dit jaar nog tot een akkoord te komen over terugkeerhubs, zal Sjoerdsma daar volgend jaar geld voor vrijmaken, laat hij weten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties