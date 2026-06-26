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Zaterdag ook code rood in vier provincies om hitte

In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel is zaterdag ook code rood van kracht wegens de hitte, meldt het KNMI. In de rest van het land is het dan code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Daar geldt code geel.

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De temperatuur in de vier provincies kan zaterdag plaatselijk oplopen tot 38 graden, aldus het KNMI. Code rood in deze gebieden geldt vooralsnog tot 21.00 uur zaterdagavond. Code oranje in de rest van Nederland, afgezien van de Waddeneilanden, is voorzien tot middernacht.

Het besluit om ook zaterdag code rood af te geven is genomen door het zogenoemde weerimpactteam. Hierin zitten naast de weerdienst ook vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Nationaal CrisisCentrum, Verkeerscentrum Nederland, politie, brandweer en ProRail. Zij hebben onder meer zicht op de gevolgen van het weer op de weg, het spoor en op het water en weten welke landelijke evenementen er staan gepland.

Grote impact

Code rood wordt gegeven bij extreem weer dat een grote impact heeft op de samenleving. Vrijdag is code rood van kracht in acht regio’s. Behalve Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel zijn dat Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland.

Zaterdagavond worden zware onweersbuien voorzien, waarbij veel neerslag kan vallen en windstoten kunnen voorkomen tot 100 kilometer per uur. Daarvoor is code geel afgegeven in heel het land. Het is niet uitgesloten dat op een later moment hiervoor code oranje wordt gegeven.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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