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Code oranje in heel het land wegens zware onweersbuien

In heel het land is code oranje van kracht wegens zware onweersbuien, meldt het KNMI. Eerst gold dit weeralarm in slechts vier provincies (Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel), maar dat is uitgebreid.

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Bij de zware onweersbuien is er kans op grote hagelstenen van 2 tot 5 centimeter en zware windstoten tot 100 kilometer per uur. Ook valt er naar verwachting veel regen, tot wel 40 millimeter, in korte tijd. „Dit kan op meerdere plaatsen voor overlast en schade zorgen”, aldus het weerinstituut.

Code oranje wordt afgegeven als er grote kans is op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is, met mogelijk schade, letsel of veel overlast. De waarschuwing geldt ook voor het IJsselmeergebied en de Waddenzee. Vooralsnog is code oranje in heel het land van kracht tot 04.00 uur zondagochtend.

Eerder zaterdag was het code rood in de vier provincies in het zuidoosten wegens de hitte. Dat hield om 21.00 uur op. Vanwege de hoge temperaturen geldt in Limburg nog wel code oranje, in de rest van Nederland is dat code geel.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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