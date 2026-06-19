Onweersbuien trekken over het land, code oranje ook in Utrecht
Het KNMI heeft vrijdagavond voor een groot deel van Nederland code oranje afgegeven vanwege het onweer dat over het land trekt. Alleen in de drie zuidelijke provincies is de waarschuwing niet van kracht, maar geldt code geel.
De weerwaarschuwing geldt in de meeste provincies tot in de nacht. Voor de provincies Limburg, Brabant en Zeeland was code oranje eerder wel van kracht. Maar daar zijn de zwaarste buien al overgetrokken.
In woningen in het Zeeuwse Schoondijke en in Nieuwerkerk aan den IJssel in Zuid-Holland sloeg in de avond vermoedelijk de bliksem in waardoor de brandweer moest uitrukken.
Het onweer kan gepaard gaan met harde windstoten. Buienradar laat weten dat in Vlissingen een zeer zware windstoot van 113 kilometer per uur is gemeten.
ANP