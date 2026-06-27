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Zaterdagavond code oranje in vier provincies vanwege zwaar onweer

Het KNMI heeft zaterdagavond vanaf 20.00 uur code oranje afgekondigd in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege zware onweersbuien. Volgens het weerinstituut kunnen de buien met grote hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, zware windstoten en veel regen in korte tijd op meerdere plaatsen voor overlast en schade zorgen. De waarschuwing geldt in ieder geval tot 01.00 uur ’s nachts.

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In de overige provincies geldt code geel vanwege onweersbuien, maar dat kan mogelijk nog veranderen. „Onweer is wispelturig”, zegt een woordvoerder van het KNMI.

In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt tot 21.00 uur zaterdagavond ook nog code rood vanwege de hitte. De temperatuur in de vier provincies kan zaterdag plaatselijk oplopen tot 38 graden, aldus het KNMI. Diverse evenementen zijn door de hoge temperaturen afgelast.

Vorige week vrijdagavond en de daaropvolgende nacht van vrijdag op zaterdag gaf het KNMI ook al code oranje af voor een groot deel van het land vanwege zware onweersbuien. Meldkamers in onder meer het midden van het land, Groningen en Drenthe kregen toen veel meldingen van stormschade binnen. Tussen donderdag 02.00 uur en vrijdag 02.00 uur registreerde het KNMI toen 188.307 bliksemontladingen. Het instituut noemt dat „uitzonderlijk veel”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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