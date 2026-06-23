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Code oranje morgen in delen van ons land, maar wat betekenen de verschillende codes precies?

Code oranje geldt vanaf morgen 12.00 uur in het midden en zuiden van Nederland. De waarschuwing wordt gegeven vanwege extreme hitte, meldt het KNMI. Maar wat betekenen codes als oranje en geel nou precies?

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De waarschuwing voor code oranje geldt voorlopig voor meerdere dagen. In de periode tot en met vrijdag worden dagelijks temperaturen tussen de 33 en 36 graden verwacht.

Vanmorgen werd ook bekendgemaakt dat Rijkswaterstaat een ‘hitteprotocol’ heeft uitgerold over zes provincies. Gisteren werd het al van kracht voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds vandaag geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt een woordvoerder. Het betekent dat gestrande weggebruikers in deze provincies zo snel mogelijk naar „een veilige locatie met voorzieningen” worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats.

Twaalfde keer code oranje

Het is de twaalfde keer dit jaar dat het KNMI waarschuwing code oranje heeft afgegeven. Dat is een record. In 2010 werd elf keer code oranje afgegeven.

Code oranje geldt voor alle provincies met uitzondering van Groningen, Friesland, Drenthe en het Waddengebied. Daar wordt het iets minder heet en geldt code geel.

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Wat betekenen de verschillende weercodes?

De waarschuwingen voor code oranje, geel of zelfs rood, worden gegeven door het KNMI. Grijs en groen bestaan ook, maar dat zegt eigenlijk net zo veel als ‘geen waarschuwing’. Deze codes hebben wel een echte betekenis.

Code geel

Er is kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. In de video hierboven legt ook Telegraaf-verslaggever Anna Straus het uit.

Code oranje

Er is grote kans op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is met mogelijk schade, letsel of veel overlast. Dit kan plaatselijk zijn. Code oranje kan 48 uur van tevoren worden afgegeven.

Code rood (weeralarm)

Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel plaatselijk zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 48 uur vóór het weerfenomeen afgegeven. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn. In februari was code rood van kracht in Groningen, Friesland en Drenthe. Toen was er sprake van flinke ijzel.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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