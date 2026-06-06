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Meerderheid leden ChristenUnie steunt strengere asielkoers

De leden van de ChristenUnie hebben zich op een congres in Harderwijk geschaard achter de strengere asielkoers van de Tweede Kamerfractie. Maar de uitslag van de stemming kon niet verhullen dat een groot deel van de achterban worstelt met de koerswijziging. Een oproep van oud-partijkopstuk Leen van Dijke om „trouw aan de kernwaarden” van de partij te blijven, kreeg ook brede steun.

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De ChristenUnie schaarde zich onlangs achter het voornemen van het kabinet om dwangsommen af te schaffen die de IND betaalt aan asielzoekers die te lang moeten wachten op uitsluitsel of zij mogen blijven. Op het congres werd een motie verworpen die opriep die steun in te trekken. Van de aanwezige leden stemde 55 procent voor, en 38 procent tegen.

In de aanloop naar het congres hadden kritische leden zich uitgesproken tegen de nieuwe asielkoers. Onder hen was ook Van Dijke, een van de architecten van de fusie tussen drie christelijke splinterpartijen waaruit 25 jaar geleden de ChristenUnie ontstond. Hij vindt dat de partij te veel meebeweegt met radicaal-rechts.

Van Dijke sprak tijdens het congres van „een lastige discussie” en stelde vast dat de woordkeuze daarin soms „robuust” is geweest. „Ik erken volmondig mij daar ook schuldig aan te hebben gemaakt en daar bied ik mijn excuses voor aan”, zei hij. Maar hij vindt ook dat er weinig ruimte was voor tegengeluid. „Ik heb heel weinig begrip ervaren voor mensen die deze ommezwaai ongewenst, onbegrijpelijk en vooral ook onnodig vonden.”

„Er ís geen asielcrisis”, benadrukte Van Dijke. „Ja, er is een opvangcrisis. Dat is geen semantiek, woorden doen ertoe.” Het oud-Kamerlid vindt dan ook dat de ChristenUnie weg moet blijven van teksten als „grip op migratie”. Van de leden stemde 87 procent voor zijn motie die niet de Kamerfractie maar wel het bestuur oproept zich te blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid.

ANP

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