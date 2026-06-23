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Caroline van der Plas terug in Kamer na overlijden moeder (87): ze vond een heel bijzonder bericht

Caroline van der Plas is terug in de Tweede Kamer na het overlijden van haar moeder Nuala Fitzpatrick (87). De BBB-politica vond onlangs een bijzonder bericht, een kaart die haar moeder nooit verstuurde.

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Nuala Fitzpatrick, begin juni overleden, was een Ierse en werd de eerste vrouwelijke wethouder van Nederland van buitenlandse komaf. In 1961 kwam ze naar Nederland. Zij zat vanaf 1978 namens het CDA in de gemeentepolitiek en was daardoor een grote inspiratiebron voor haar dochter Caroline van der Plas.

De voormalig politiek leider van BoerBurgerBeweging vond het vreemd om weer terug te zijn in politiek Den Haag (je hoort haar in de video hierboven in gesprek met Pim Sedee van De Telegraaf): „Ja het is best gek. Ik ben hier een paar weken niet geweest vanwege het overlijden van mijn moeder. Nu sta ik hier weer, zonder moeder.”

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Dierbaar kaartje van moeder van Caroline van der Plas

Caroline van der Plas vond na het overlijden een geschreven bericht van haar moeder. „Heel leuk, ik heb een kaartje teruggevonden. Die had ze aan mijn buurman willen sturen, van de eerste dag dat ik in de Kamer zat.” Ze schreef vol trots over haar dochter: „Ze schreef dat Rutte excuses had moeten aanbieden. Dat ging over Pieter Omtzigt, functie elders. Er stond ‘Caroline doet het zo goed, ik ben zo trots op haar’. Maar dat kaartje heeft ze nooit verstuurd. Die heb ik afgelopen week gevonden in de la. Hij is me heel dierbaar, die ga ik inlijsten.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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