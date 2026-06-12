Burgemeester Halsema bezoekt plek ontploffing Nieuw-West
Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is vrijdagochtend naar de plek in Amsterdam Nieuw-West gegaan waar in de nacht van donderdag op vrijdag een grote explosie had plaatsgevonden. De burgemeester sprak op de locatie aan de Remijden, nabij de Osdorper Ban, met een aantal brandweermannen en andere hulpverleners.
Een groot deel van de bewoners is opgevangen in een hotel op Schiphol, vertelt de burgemeester. Daar gaat zij na haar bezoek aan de rampplek naartoe. Over slachtoffers en de ernst van hun verwondingen zegt ze nog geen uitspraken te kunnen doen zolang het onderzoek loopt.
Zover bekend zijn er zeven gewonden, van wie een zwaargewond. Er wordt nog verder gezocht naar slachtoffers.
Halsema zegt dat er in de wijk al geruime tijd „relatief veel” explosies zijn. Ze noemt het verschrikkelijk dat bewoners met een gevoel van onveiligheid leven. „Dit is een buurt die langzaam aan het herstellen is, aan het verbeteren is. Waar veel inwoners kampen met problemen van armoede en achterstand, en waar wij ook al geruime tijd relatief veel explosies hebben”, aldus de burgemeester. „Dat mensen nu permanent in angst leven, is afschuwelijk. Dat maakt het ook zo belangrijk dat het onderzoek heel grondig plaatsvindt en dat we daar snel meer duidelijkheid over hebben.”
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ANP