Kunstenaar David Hockney (88) overleden
De Britse kunstenaar David Hockney is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt persbureau AFP, dat zich baseert op informatie van de agent van de artiest.
ANP
De Britse kunstenaar David Hockney is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt persbureau AFP, dat zich baseert op informatie van de agent van de artiest.
ANP
Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.
Buitenland Vandaag,
Binnenland Vandaag,
Entertainment Vandaag,
Buitenland Vandaag,
Binnenland Vandaag,
Buitenland Vandaag,
Binnenland Vandaag,
Sport Vandaag,