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Kunstenaar David Hockney (88) overleden

De Britse kunstenaar David Hockney is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt persbureau AFP, dat zich baseert op informatie van de agent van de artiest.

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