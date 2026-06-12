Redactie
Redactie Binnenland 12 jun 2026
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Kunstenaar David Hockney (88) overleden

British painter David Hockney poses at the Orangerie museum in Paris, on October 7, 2021, in front of his painting
ANP / AFP / Thomas Coex

De Britse kunstenaar David Hockney is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt persbureau AFP, dat zich baseert op informatie van de agent van de artiest.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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