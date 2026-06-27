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Vijf personen betrokken bij auto-ongeluk bij Terneuzen

In de buurt van het Zeeuwse Terneuzen zijn zaterdag twee auto’s op elkaar gebotst. Bij het ongeval zijn vijf personen betrokken. Meerdere ambulances en traumahelikopters, waaronder eentje uit het Belgische Brugge, werden opgeroepen, meldde de veiligheidsregio.

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De politie meldt dat ze allemaal gewond zijn geraakt, maar hoe ernstig ze eraan toe zijn is niet bekend. De veiligheidsregio meldt dat alle gewonden behandeld worden door ambulancepersoneel. Vervolgens worden ze naar het ziekenhuis gebracht.

Eén persoon zat na het ongeluk bekneld, maar die werd enige tijd later bevrijd uit een van de voertuigen. De veiligheidsregio was met twee blusvoertuigen en een hulpverleningsvoertuig ter plaatse.

Door het ongeval is een van de twee auto’s in een droge sloot terechtgekomen. Het ongeval gebeurde op de Knapzakweg bij Terneuzen. Die weg en de Reuzenhoeksedijk en de Drieweg blijven nog langere tijd afgesloten wegens het bergen van de voertuigen. Ook is de afsluiting gedaan omdat de politie het ongeluk onderzoekt.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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