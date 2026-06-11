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Bijna helft Nederlanders doet vrijwilligerswerk: vooral mensen in deze leeftijdsgroep zetten zich in

Goed nieuws voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties: het vrijwilligerswerk in Nederland is weer terug op het niveau van vóór de coronapandemie. In 2025 zette 47 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zich minstens één keer vrijwillig in voor een organisatie of vereniging.

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Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarvoor bijna 8000 Nederlanders werden ondervraagd. Hoewel het aandeel vrijwilligers iets lager ligt dan in 2023 en 2024, komt het vrijwel overeen met het niveau van 2019, het laatste jaar voor corona.

Tijdens de pandemie daalde het aantal vrijwilligers flink. In 2021 gaf nog geen 39 procent van de Nederlanders aan vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Inmiddels lijkt die terugval volledig hersteld.

65- tot 75-jarigen doen het vaakst regelmatig vrijwilligerswerk

Niet alleen het aantal vrijwilligers blijft stabiel, ook de inzet is groot. Zes op de tien vrijwilligers zijn wekelijks of maandelijks actief. Vooral 65- tot 75-jarigen blijken trouwe krachten. Van deze groep is bijna 78 procent regelmatig actief voor een vereniging of organisatie. Bij 75-plussers ligt dat aandeel eveneens hoog.

Mensen tussen de 35 en 45 jaar doen juist vaker incidenteel vrijwilligerswerk. Volgens het CBS hangt dat mogelijk samen met een drukke levensfase, waarin werk en gezinsleven veel tijd vragen.

Wist je trouwens dat een uurtje per week vrijwilligerswerk doen al kan bijdragen aan een langzamer verouderingsproces?

Sportverenigingen blijven populairst bij vrijwilligers

Wie aan vrijwilligerswerk denkt, denkt vaak aan de lokale sportvereniging. Dat beeld klopt nog altijd: sportclubs trekken de meeste vrijwilligers.

Daarna volgen hobby- en gezelligheidsverenigingen, buurt- en wijkorganisaties en scholen.

De leeftijd van vrijwilligers speelt daarbij een duidelijke rol. Nederlanders onder de 65 jaar zijn relatief vaak actief bij sportverenigingen. Ouderen zetten zich juist vaker in voor hobbyclubs, zorgorganisaties en andere maatschappelijke initiatieven.

Opvallend is dat mensen tussen de 35 en 45 jaar relatief vaak vrijwilligerswerk doen op school, waarschijnlijk omdat zij vaker kinderen in de schoolgaande leeftijd hebben.

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Slechts 17 procent van de vrijwilligers heeft een bestuursfunctie

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor organisaties, maar bestuurders vinden blijft lastig. Slechts 17 procent van de vrijwilligers vervult momenteel een bestuursfunctie. Van de vrijwilligers zonder bestuursrol zegt 14 procent daar in de toekomst wel voor open te staan. De grootste obstakels zijn een gebrek aan interesse en tijd.

Andere veelgenoemde redenen zijn de verantwoordelijkheid die bij een bestuursfunctie komt kijken en het idee dat er onvoldoende kennis of ervaring aanwezig is. Wettelijke aansprakelijkheid speelt voor een kleine groep eveneens een rol.

Mannen blijken vaker een bestuursfunctie te hebben dan vrouwen. Ook geven zij vaker aan in de toekomst een bestuursrol te ambiëren.

Vrijwilligers geven hun werk gemiddeld een 7,7

Ondanks de uitdagingen zijn vrijwilligers over het algemeen positief over hun inzet. Gemiddeld geven zij hun vrijwilligerswerk een 7,7 als rapportcijfer.

De vrijwilligers die minder tevreden zijn, noemen vooral de mensen binnen de organisatie of de werkzaamheden zelf als reden. Tegelijkertijd gaf bijna de helft van de ontevreden vrijwilligers aan dat hun belangrijkste reden niet tussen de standaard antwoordmogelijkheden stond.

Over zaken als acceptatie binnen de organisatie of een eventuele financiële vergoeding wordt juist weinig geklaagd.

Het beeld dat uit het CBS-onderzoek naar voren komt, is dan ook overwegend positief: na de coronajaren blijft de bereidheid om zich belangeloos voor anderen in te zetten opvallend groot.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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