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Onderzoek: bijna alle fysiotherapeuten stoppen vóór pensioen, zorgen over toekomst van de zorg

Bijna alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de eerstelijnszorg stoppen voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Slechts 0,5 procent blijft tot aan het pensioen aan het werk. Dat blijkt uit het Salarisonderzoek 2025 van Fysiovakbond FDV, waarvoor ruim 1100 fysiotherapeuten in loondienst werden ondervraagd.

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De uitkomsten baren de vakbond zorgen. Volgens FDV-bestuurslid Rick Even staat de eerstelijnsfysiotherapie steeds verder onder druk door een combinatie van hoge werkdruk, administratieve lasten en achterblijvende arbeidsvoorwaarden.

Twee derde van de fysiotherapeuten denkt aan vertrek

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat 65 procent van de fysiotherapeuten in de eerste lijn serieus overweegt om het vak te verlaten. Volgens de vakbond speelt daarbij niet alleen de werkdruk een rol, maar ook de beloning. Fysiotherapeuten die buiten de eerste lijn werken, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of revalidatiecentra, verdienen volgens FDV tussen de 47 en 56 procent meer.

Daarnaast bouwen zij aanzienlijk meer pensioen op. Volgens de vakbond ligt de pensioeninleg buiten de eerste lijn tot bijna vier keer hoger.

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Uitstroom fysiotherapeuten neemt toe

De uitstroom uit de eerstelijnsfysiotherapie is volgens het onderzoek in de afgelopen tien jaar verdubbeld. Vooral jonge fysiotherapeuten kiezen ervoor om elders in de zorg aan de slag te gaan of verlaten het beroep helemaal. Dat heeft volgens FDV gevolgen die verder reiken dan de beroepsgroep zelf. Wanneer minder fysiotherapeuten beschikbaar zijn, kunnen wachttijden oplopen en wordt het lastiger voor patiënten om tijdig de juiste zorg te krijgen.

Een van de knelpunten is volgens de vakbond het ontbreken van een cao. De eerstelijnsfysiotherapie heeft sinds 2004 geen collectieve arbeidsovereenkomst. Pogingen om tot afspraken te komen lopen volgens FDV steeds vast op de tarieven die zorgverzekeraars vergoeden. Daardoor blijven salarissen, pensioenregelingen en andere arbeidsvoorwaarden achter bij die van veel andere zorgprofessionals.

Vraag naar fysiotherapie groeit

De waarschuwing van de vakbond komt op een moment dat de vraag naar fysiotherapie naar verwachting juist verder zal toenemen. Door de vergrijzing zullen meer mensen een beroep doen op eerstelijnszorg, terwijl het aantal beschikbare fysiotherapeuten mogelijk verder afneemt. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wees onlangs op de problemen binnen de sector. In een recent rapport riep de toezichthouder het kabinet op om duidelijke keuzes te maken over de positie van fysiotherapie binnen het zorgstelsel. Volgens de NZa staan de tarieven en arbeidsvoorwaarden al langer onder druk.

FDV vindt dat er snel maatregelen nodig zijn. Gebeurt dat niet, dan dreigt volgens de vakbond een situatie waarin patiënten steeds moeilijker terechtkunnen voor fysiotherapie in de buurt.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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