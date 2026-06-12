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Beelden na explosie Amsterdam-West met 7 gewonden: ‘Ga niet mee in sensatieverhalen’

Zeven mensen zijn vannacht gewond geraakt bij een explosie en een brand bij een flatgebouw aan de Remijden in Osdorp, Amsterdam Nieuw-West. Een van de slachtoffers is zwaargewond. Het aantal gewonden kan nog oplopen. De eigenaar van het pand vraagt om niet met sensatieverhalen te komen.

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De explosie vond kort na middernacht plaats in een bijgebouw van de flat in de buurt van de Sloterplas. Daardoor ontstond een grote brand en is een deel van het gebouw ingestort. Het flatgebouw is ontruimd en ongeveer 150 bewoners werden opgevangen in het Stadsloket Nieuw-West, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Er zijn bussen ingezet om bewoners naar de opvanglocatie te brengen. Ze krijgen daar psychosociale hulp.

De schade na de explosie in Amsterdam-Osdorp is groot. Aan drie kanten ligt de gevel van het bijgebouw eruit, een aantal lichtkoepels op het dak is kapot en er komt nog rook uit het pand. In het gebouw zat een sportschool, Fitness Studio Onna. De sportschool was 24 uur per dag open. Zeker drie geparkeerde auto’s zijn beschadigd door het puin.

Oorzaak explosie in Osdorp nog niet bekend

Er zijn meerdere specialistische hulpverleningsteams aanwezig. Het zogeheten Specialisme Technische Hulpverlening assisteert bij de instorting en het Urban Search and Rescue (USAR) zoekt met speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plaatse voor onderzoek.

Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De politie en brandweer doen onderzoek. Daarbij wordt rekening gehouden met alle opties. „Het kan een gaslekkage geweest zijn, maar ook iets anders.”

☎️ Opvang in hotels en telefoonnummers De gemeente Amsterdam regelt plekken in hotels voor de mensen in de opvanglocatie in het stadsloket Nieuw-West aan het Osdorpplein. Het gaat om ongeveer honderd mensen. De gemeente heeft telefoonnummers geopend. Voor algemene vragen kunnen mensen bellen met 14 020. Wie zich zorgen maakt over een naaste, familielid of partner en niemand kan bereiken: Verwantencontact via 088 0908 000.

‘Rekening houden met mensen in het pand na de explosie’

Het pand waar de explosie was, wordt momenteel „beetje voor beetje” doorzocht met een drone en speurhonden. „Dat kost veel tijd.” Volgens de woordvoerder wordt er rekening mee gehouden dat er nog mensen binnen zijn.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is vanmorgen naar de plek van de grote explosie gegaan. De burgemeester sprak op de locatie aan de Remijden met een aantal brandweermannen en andere hulpverleners.

Eigenaar sportschool heeft beelden: ‘Ga niet mee in sensatie’

Een van de eigenaren van Fitness Studio Onna heeft naar eigen zeggen camerabeelden van het moment van de ontploffing. Daarop zou volgens hem duidelijk te zien zijn dat de explosie van onder de vloer van de sportschool vandaan komt.

„Op de begane grond, onder onze sportschool, bevinden zich onder andere leidingen, een transformatorruimte en opslagruimtes van bewoners”, meldt de eigenaar. „Deze ruimtes zijn geen onderdeel van onze sportschool. Op dit moment weet niemand precies wat er is gebeurd.” Hij roept mensen op niet mee te gaan „in speculaties en sensatieverhalen”.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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