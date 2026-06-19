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Voor het eerst in een maand geen asielzoekers in nachtnoodopvang

Voor het eerst sinds 20 mei heeft geen enkele asielzoeker de nacht doorgebracht in de nachtnoodopvang. Dat meldt het Rode Kruis vanuit Westerbork, waar de opvang tot en met komende maandag is gehuisvest.

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„We hopen dat dit aanhoudt”, zegt een woordvoerder van de hulporganisatie. „Maar we merken dat het elke week gedurende de week steeds iets minder druk wordt en de piek aan het begin van de week ligt. Dus we sluiten niet uit dat het begin volgende week weer drukker is.” Zowel het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) als het Rode Kruis heeft geen verklaring voor deze afname.

„Het is een voortdurende doorstroom waarin mensen worden doorgeplaatst. Er komen dan bijvoorbeeld plekken vrij omdat statushouders een woning in kunnen of omdat er een nieuwe opvang opengaat”, zegt een woordvoerder van het COA. „Er is niet een reden aan te wijzen waarom er vannacht geen mensen in de nachtopvang hebben hoeven te slapen.”

Tekort

De woordvoerder benadrukt dat er nog steeds een groot tekort aan opvangplekken is en er „meer azc’s sluiten dan dat er opengaan”. Voor de rest van de zomer komt het COA nog zo’n 3500 plekken tekort. Na de zomer loopt dit aantal op naar 8000.

In de nacht van woensdag op donderdag sliepen nog 29 mensen in de sporthal in het Drentse Westerbork. Vanaf komende maandag is de noodopvang voor een week gevestigd in Zwolle, meldde het Rode Kruis eerder deze week.

Kwetsbare mensen

Het COA laat in Ter Apel als eerste de kwetsbaarste mensen binnen. Het komt erop neer dat vooral alleenreizende mannen naar nachtopvanglocaties moeten en overdag buiten bij het centrum moeten wachten.

De nachtnoodopvang is nodig omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Dat komt omdat een deel van de gemeenten in Nederland de spreidingswet niet uitvoert. In die wet staat dat alle gemeenten in Nederland worden verplicht om een evenredig aantal asielzoekers op te vangen, met als doel de opvang eerlijker over het hele land te verdelen.

Het Rode Kruis zegt „goed voorbereid” te zijn op de voorziene hitte en mogelijke onweer- en hagelbuien die verwacht worden. „De tenten op het voorterrein in Ter Apel kunnen aan de zijkanten open bij grote warmte en bieden voldoende bescherming tegen de neerslag. Water en voedsel zijn voldoende voorhanden”, aldus de woordvoerder van de hulporganisatie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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