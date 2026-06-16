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Annemarie van Gaal over Europese cijfers asielzoekers: ‘De komende 10 jaar hoeven we niemand op te nemen’

Het Europese migratiepact, om meer controle te krijgen op de instroom van asielzoekers, ging afgelopen vrijdag in. Annemarie van Gaal vindt daar iets van en al helemaal van de cijfers, vertelde zij gisteravond als opiniemaker in Nieuws van de Dag. „We dweilen met de kraan open.”

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Het migratiepact werkte bij de start overigens niet, want er was een computerstoring bij het uitwisselen van gegevens over asielzoekers tussen de verschillende Europese landen. Dat is inmiddels opgelost. Wat vindt opiniemaker Annemarie van Gaal van het nieuwe migratie- en asielsysteem? Je hoort haar in de video hierboven.

Annemarie van Gaal: cijfers asielzoekers moet je anders zien

Nederland vangt minder asielzoekers op dan andere Europese landen, werd vrijdag ook bekendgemaakt. In het eerste kwartaal van dit jaar waren het er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 6000. Volgens Stichting Vluchtelingenwerk stond Nederland vorig jaar op de dertiende plaats. Annemarie van Gaal: „Dat is natuurlijk niet zo. De capaciteit van hoeveel asielzoekers we op kunnen nemen, is natuurlijk niet gerelateerd aan hoeveel duizend inwoners we hebben. Dat is helemaal geen maatstaf.”

Volgens de opiniemaker moet er naar de bevolkingsdichtheid worden gekeken. „Als je dat dan doet, dan is Nederland het dichtstbevolkte land van Europa, van de hele EU. Nederland heeft 532 inwoners per vierkante kilometer, dan is verreweg het meeste.”

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‘Bevolkingsdichtheid moet meegenomen worden’

Annemarie van Gaal gaat daarom in op de zogeheten Spreidingswet: „Bij een eerlijke spreiding van asielzoekers over Europa, moet de dichtheid van de bevolking zeker meegenomen worden. Ik denk dat we de komende tien jaar dan geen vluchtelingen, geen asielzoekers hoeven op te nemen.” Zij vindt dat bijvoorbeeld Finland en de Baltische staten ervoor moeten opdraaien.

De gasten in de studio van Nieuws van de Dag snappen wat Van Gaal zegt, maar verwachten niet dat het ervan komt. De opiniemaker denkt ook dat opvang in de regio sowieso moet gebeuren en voegt nog toe dat zij de Spreidingswet eerder de Dweilwet vindt: „We dweilen met de kraan open, het blijft maar doorgaan.”

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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