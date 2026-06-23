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Amsterdam opent 12 koelteplekken tegen hitte, recordlange juni-hittegolf in de maak

In Amsterdam openen vandaag twaalf locaties die mensen bescherming bieden tijdens de hitte. Dat melden de gemeente en GGD. Ondertussen voorspelt weerdienst Weeronline een ‘recordlange juni-hittegolf’.

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Dat Nederland zich opmaakt voor extreme hitte deze week, zal weinigen zijn ontgaan. Temperaturen gaan de komende dagen oplopen tot 35 graden of meer. Amsterdam speelt daarop in met plaatsen om ’te schuilen’. In deze gratis koelteplekken in een bibliotheek, stadsboerderij, theater, kerk, buurthuis of supermarkt zijn zitplekken, water en toiletten en vaak kunnen huisdieren meegenomen worden.

Koelteplekken vanwege hitte gelden als een pilot

De twaalf koelteplekken zijn in een eerste pilotperiode vooral te vinden in stadsdeel Nieuw-West. Berekend is dat de risico’s van hitte in dit stadsdeel het grootst zijn. Bij die inschatting is niet alleen gekeken naar hoe warm een buurt wordt en hoeveel schaduw er is, maar ook naar hoeveel kwetsbaren als kleine kinderen of ouderen er wonen en of huizen snel opwarmen. Lang verblijf in een woning waar het 27 graden of warmer is, kan slecht zijn voor de gezondheid, waarschuwt GGD Amsterdam.

Elders, in het midden en zuiden van ons land, geldt vanaf morgen code oranje vanwege de hitte. Volgens het KNMI geldt dat voor meerdere dagen.

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Andere locaties hoofdstad kunnen zich aanmelden

De locaties zijn beschikbaar als deel van het Amsterdams Hitteplan, dat gelijktijdig met het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht is. De plekken zijn bedacht omdat door klimaatverandering het aantal tropische dagen toeneemt. „Verkoeling mag niet afhangen van je inkomen, je netwerk of de woning waarin je woont”, zegt wethouder Alexander Scholtes. „Daarom maken we het met deze koelteplekken concreet: dichtbij, gratis en op plekken die mensen kennen.” De wethouder wijst erop dat locaties die ook willen bijdragen aan een koelere stad tijdens de hitte, zich kunnen aanmelden. De plekken zijn te zien op de online ‘Koeltekaart’ van de GGD.

Tijdens het Nationaal Hitteplan dient iedereen rekening te houden met de enorme warmte en wordt gevraagd te letten op kwetsbare mensen, dieren en natuur.

Leestip: Zo houd je je huis koel, zonder meteen een airco te kopen.

👇 Ook andere steden Amsterdam is niet de eerste Nederlandse stad met koelteplekken. In Den Haag kunnen mensen tussen 10.00 en 16.00 uur op tien plekken terecht, waaronder in buurthuizen, een locatie van het Leger des Heils, het vadercentrum en de Haagse Hogeschool. Rotterdam heeft al dan niet gratis koele binnen- en buitenlocaties op ‘De Koele kaart’ verzameld, samen met drinkwaterpunten.

Landelijk recordlange juni-hittegolf ‘in de maak’

Afgelopen zaterdag kwam het in Ell en Maastricht tot een regionale hittegolf en hoogstwaarschijnlijk komt het ook tot een officiële hittegolf. Hiervoor moet het in De Bilt vijf dagen op een rij 25 graden of meer zijn en hiervan moeten er drie dagen tropisch warm zijn (30 graden of meer). Naar verwachting wordt de landelijke hittegolf morgen of donderdag al gehaald. Deze hittegolf houdt de rest van de week aan en wordt mogelijk recordlang. Niet eerder kwamener acht hittegolfdagen in juni voor.

Een superhittegolf zit eraan te komen. Floris Lafeber van Weeronline: „Dat is een extreme hittegolf. Voor het noteren van een superhittegolf moet de maximumtemperatuur op vijf aaneengesloten dagen uitkomen op 30 graden of meer. Op drie van deze tropische dagen moet het zeer heet worden met maxima van 35 graden of meer. Op dit moment is het weerstation Ell in de race voor een superhittegolf. Waarschijnlijk wordt deze donderdag gehaald.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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