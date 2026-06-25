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Van 87.000 naar 1,7 miljoen airco’s: waarom experts waarschuwen voor de keerzijde: ‘Het is een quick fix’

Wanneer het buiten warm is, is het prettig als het binnen koel blijft. Een airco kan daar effectief voor zorgen. Steeds meer mensen zijn daarom bereid er een te laten installeren. De populariteit van airco’s in Nederland neemt dan ook sterk toe. Waar er in 2016 nog ruim 87.000 airco’s in woningen waren geïnstalleerd, waren dat er vorig jaar al meer dan 1,7 miljoen.

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Een airco biedt tijdens warme periodes aangename verkoeling, zeker in een hittegolf als nu, maar is die oplossing wel zo ideaal als ze lijkt? Volgens experts niet. Hoewel airco’s effectief zijn tegen hitte, zitten er ook nadelen aan het gebruik ervan.

Airco’s steeds populairder

Dat de airco aan terrein de afgelopen jaren wint, bewijzen de cijfers van het CBS. Maar ook de afgelopen dagen loopt het storm, ziet Techniek Nederland. De vraag is sinds vorige week ‘explosief gestegen’, meldt de installatie-brancheorganisatie aan RTL Nieuws.

Eind dit jaar zullen naar verwachting tussen de 2,4 en 2,5 miljoen airco’s in Nederland zijn geïnstalleerd, voorspeelt Techniek Nederland. Ongeveer 80 procent daarvan bevindt zich in woningen. De rest is te vinden in kantoren.

Voor- en nadelen airco

Eva Stache, architect en onderzoeker aan de TU Delft, benadrukt bij RTL dat ze mensen die een airco in huis halen begrijpt. „Natuurlijk, boven de 30 graden functioneren we minder en we willen natuurlijk niet omvallen vanwege de hitte.” Toch denkt ze dat Nederlanders de warmte op een efficiëntere manier te lijf kunnen gaan. „Airco’s zijn een oplossing voor een aantal uren, maar niet voor jaren. Ze zijn een noodoplossing en het kortetermijnsymptoom van een probleem dat op de lange termijn niet wordt opgelost, namelijk klimaatopwarming.”

„Een airco is niet duurzaam en verergert het probleem.” Ze legt uit dat warmte uit een huis wordt gehaald en vervolgens naar buiten wordt gepompt. Deze verplaatsing van hitte zorgt ervoor dat het buiten weer warmer wordt. Vooral in steden. „Zeker als iedereen een airco neemt.” Ze spreekt van een vicieuze cirkel.

Nog meer nadelen aan airco’s

Naast dat airco’s duur zijn, noemt Stache ook gevolgen voor je gezondheid. Het is niet goed om de airco te koud te zetten. Grote verschillen tussen binnen- en buitentemperatuur zijn volgens haar slecht voor de gezondheid, denk ook aan de bacteriën als een airco niet regelmatig wordt schoongemaakt.

Daarnaast zegt Stache dat synthetisch koudemiddel dat gebruikt wordt in airco’s soms weglekt en veel schadelijker is voor het milieu dan CO2. Dit wordt bevestigd door Simone Tresoor van Milieu Centraal. Volgens Tresoor vreten airco’s bovendien stroom en worden ze vaak ’s avonds en ’s nachts gebruikt. „Juist als de zon niet schijnt, waardoor ze niet op groene stroom draaien.”

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Toch begrip voor meer verkoeling in huis halen

Tresoor van Milieu Centraal toont ook begrip voor mensen die nu een airco kopen. „We begrijpen dat warmte vervelend is. Maar een airco is een quick fix. We zeggen daarom ook niet dat Nederlanders geen airco moeten gebruiken, maar we roepen wel op om het slim te doen.”

Een airco kan overigens ook gebruikt worden om het huis te verwarmen in de winter. Dat scheelt wel weer gas, zegt Tresoor.

Wat werkt dan wel?

De drang van mensen en bedrijven om een airco te nemen zegt dat Nederland nog niet lang ver genoeg is op het gebied van omgaan met hitte, meent Stache. Volgens haar zijn ‘de klassiekers’ heel effectief. Ze legt uit dat buitenzonwering zonnestralen buiten houdt en dat het helpt om ’s ochtends alles potdicht te doen en ’s avonds, wanneer het koeler is, weer alles open te gooien.

De wetenschapper wordt bijgestaan door Simone Tresoor van Milieu Centraal. Zij spreekt van de vier ‘eren’: isoleren, ventileren, zon weren en groen integreren. „Mensen moeten ook nadenken over de lange termijn.”

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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