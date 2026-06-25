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Albert Heijn bezorgt vrijdag na 12.00 uur niet om hitte

Albert Heijn levert vrijdag vanaf 15.00 uur geen boodschappen meer af. Het KNMI waarschuwt dan met code rood voor extreme hitte en daarom vindt de supermarkt het niet verantwoord medewerkers op pad te sturen. „Hoewel we dit heel vervelend vinden voor onze klanten, staat de veiligheid en gezondheid van onze collega’s voorop.”

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Het is voor het eerst dat het weerinstituut code rood afgeeft voor hitte. De waarschuwing geldt vooralsnog voor acht van de twaalf provincies. Het devies daar is om de koelte op te zoeken, uit de zon te blijven en geen zware lichamelijke activiteiten te doen. In Zeeland, Groningen, Friesland en Drenthe geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel, maar de bezorgstop van Albert Heijn geldt in het hele land.

Vooralsnog is de supermarkt van plan vanaf zaterdagochtend weer te bezorgen, laat een woordvoerder weten. Tot die tijd vraagt Albert Heijn aan klanten om zelf naar de winkel te komen of de bestelling te verplaatsen.

Ook voor medewerkers in winkels of distributiecentra zijn hittemaatregelen getroffen. Ze kunnen „passende, luchtige kleding” dragen en krijgen verkoelende drankjes, ijsjes en snacks. De winkels worden wel bevoorraad, verduidelijkt een woordvoerder. „Onderweg is de vuistregel: veiligheid voor tijdigheid.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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