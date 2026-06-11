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Agent die jongen (15) doodschoot na fatbikeroof wordt niet vervolgd

De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbikeroof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie.

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Het schietincident gebeurde bij een McDonald’s in Capelle aan den IJssel. Een minderjarige jongen werd daar door een groepje andere jongeren van zijn fatbike beroofd. Daarbij werd een vuurwapen gebruikt.

Agenten die ter plaatse kwamen, zagen een aantal verdachten staan. De verdachte die het vuurwapen had gebruikt, rende het terras van de McDonald’s op. De agent die hem achtervolgde, heeft volgens het OM eerst meermaals mondeling gewaarschuwd en daarna twee waarschuwingsschoten gelost.

Omgebouwd gaspistool

Toen de jongen doorrende, vuurde de politieman twee keer gericht op zijn benen. Even later kwam hij bij een hekje en draaide hij zich richting de agent. „In de beweging die de verdachte maakt wordt zijn rechterhand, met daarin het vuurwapen, zichtbaar en komt omhoog”, zo schetst het OM. Daarop schiet de agent nog twee keer. Een van die schoten raakte de jongen in de borst.

Het vuurwapen dat de 15-jarige bij zich had, bleek een omgebouwd gaspistool dat klaar was voor gebruik. „De gerichte schoten op de benen waren in dit geval gerechtvaardigd ter aanhouding van een vuurwapengevaarlijke verdachte”, licht het OM toe. „Het schot in de borst was gerechtvaardigd om direct gevaar voor het leven van personen of het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel af te wenden.”

Het onderzoek naar de beroving die aan het dodelijke schietincident voorafging, loopt nog. Twee minderjarige verdachten in deze zaak staan op 3 juli en 1 oktober achter gesloten deuren voor de rechter.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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