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Meerdere personen aangehouden om explosie in Amsterdam

De politie heeft meerdere personen aangehouden wegens de explosie in Amsterdam die plaatsvond in de nacht van donderdag op vrijdag. „Inmiddels hebben we meerdere personen aangehouden en zijn er een aantal auto’s in beslag genomen”, meldt de politie in een update.

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Waarvan de aangehouden personen verdacht worden, is niet bekendgemaakt. De politie deelt „in het belang van het onderzoek” geen verdere informatie.

De explosie vond plaats aan de Osdorper Ban in Amsterdam-West, in een bijgebouw van een flat. In het getroffen pand waren een sportschool en een fysiotherapiepraktijk gevestigd. Zeker zeven mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. Honderden flatbewoners werden geëvacueerd.

Vluchtauto

Eerder vrijdag meldde De Telegraaf op basis van getuigenverklaringen dat kort na de ontploffing een auto met hoge snelheid wegreed. De krant schreef ook dat in de ochtend al een auto in beslag was genomen.

Ruim dertien uur na de explosie zoekt de brandweer nog naar eventuele slachtoffers in het puin. Wat betreft de explosie is nog niet duidelijk hoe die is veroorzaakt. Netbeheerder Liander zei geen aanwijzingen te hebben dat het gaat om een gasexplosie.

Toedracht

Het Parool meldde vrijdag op basis van bronnen in de buurt van het incident dat een groep van zeven of acht jongens en jonge mannen in een kelderbox onder de sportschool bezig was pakketten met explosieven te maken, die onder meer zouden worden gebruikt voor plofkraken.

De politie geeft geen informatie over de toedracht. In een verklaring meldt die wel dat bij de zoektocht naar slachtoffers „we na zo’n explosie rekening moeten houden met explosief materiaal” en dat hulpdiensten daarom „zeer voorzichtig te werk gaan” en dat dat daarom tijd kost.

De politie roept getuigen op zich te melden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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